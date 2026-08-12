Por Redacción EC

La conmovedora carta que Lionel Messi publicó para despedir a su padre, Jorge Messi, provocó una enorme repercusión en las redes sociales. Compañeros de la Selección Argentina, futbolistas, dirigentes, artistas y distintas personalidades acompañaron al astro argentino con mensajes de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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