La conmovedora carta que Lionel Messi publicó para despedir a su padre, Jorge Messi, provocó una enorme repercusión en las redes sociales. Compañeros de la Selección Argentina, futbolistas, dirigentes, artistas y distintas personalidades acompañaron al astro argentino con mensajes de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación de Messi, uno llamó especialmente la atención de los aficionados al fútbol: Cristiano Ronaldo decidió escribirle públicamente al argentino. El portugués, histórico rival deportivo de la ‘Pulga’, dejó de lado cualquier diferencia relacionada con el fútbol y le envió un mensaje de solidaridad.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo en la publicación de Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi

El gesto del delantero portugués rápidamente se volvió viral debido a la historia que existe entre ambos futbolistas. Durante más de una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia del fútbol.

La competencia entre ambos alcanzó su máxima expresión durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Los enfrentamientos entre ambos equipos, las carreras por la Champions League, los Balones de Oro, los récords goleadores y los títulos marcaron una época inolvidable del fútbol mundial.

Sin embargo, ante el dolor personal que atraviesa Messi por la muerte de su padre, aquella rivalidad quedó completamente al margen. Cristiano Ronaldo utilizó unas pocas palabras para enviarle fuerza al argentino y a toda su familia.

La carta de Lionel Messi para despedir a su padre

Messi había publicado previamente una extensa carta dedicada a Jorge Messi, en la que recordó la importancia que tuvo su padre desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, escribió el argentino al comenzar su despedida.

El futbolista también reveló que la salud de Jorge había empeorado considerablemente antes del último Mundial y que durante aquella competencia tuvo presente en todo momento la situación de su padre.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, recordó Messi.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo escribió en la publicación de Messi: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.