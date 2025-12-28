“Quiero alcanzar los mil goles”: Cristiano Ronaldo es elegido mejor jugador de Medio Oriente | VIDEO

Este domingo 28, Cristiano Ronaldo recibió el premio de Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2025, superando en la votación final a Salem Al-Dawsari, Karim Benzema y Riyad Mahrez, quien también tuvieron una buena temporada.

Durante su discurso, el delantero de Al Nassr agradeció a los organizadores y resaltó el valor de la ceremonia. “Gracias a Globe Soccer por este increíble premio. Es un gran placer para mí ver a grandes jugadores, presidentes y agentes. Es una gran noche”, expresó.

Los números de CR7 justifican su elección. En la última temporada, el portugués marcó 35 goles en 41 partidos con Al Nassr, mientras que en la actual campaña suma 12 tantos en 10 encuentros. Estas cifras reafirman su vigencia.

🗣️ Cristiano Ronaldo: "Mi pasión es muy grande y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa."



Pero no es todo. Con cinco goles en las Eliminatorias, fue clave para que Portugal clasificara al Mundial 2026. En esta cita, Cristiano será el máximo referente ofensivo y jugará su sexta Copa del Mundo.

“Es difícil seguir jugando, pero la pasión es mucha más y es muy motivante continuar, no importa dónde, en Medio Oriente o en Europa”, manifestó el portugués.

De igual manera, reafirmó su objetivo personal: llegar a los 1000 goles en su carrera profesional. “Amo jugar fútbol, ganar trofeos y marcar goles. Ustedes saben cuál es mi meta, quiero seguir ganando trofeos y alcanzar el número de goles que ustedes saben”, apuntó.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025