Escándalo en Juventus: Cristiano Ronaldo y compañía se fueron de fiesta tras perder ante Atlético de Madrid

A pocos días del duelo de vuelta entre Juventus vs. Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League, apareció una noticia que puso de cabeza el vestuario bianconero.

Según el medio británico The Sun, Cristiano Ronaldo y varios jugadores de la Juventus se fueron a una fiesta tras perder por 2-0 ante Atlético de Madrid.

La información revela que gran parte del plantel junto a Cristiano Ronaldo regresaron en un jet privado a Turín para acudir a un evento con 60 modelos e influencers en el Starhotel Majestic.

Massimiliano Allegri, al ser consultado por este hecho, no le tomó importancia y aseguró que sabía de esta salida. Es más dijo que no fue una fiesta, sino una cena. Además, señaló que no es niñero de nadie y que sus jugadores no cometieron ninguna falta.