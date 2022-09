Cristiano Ronaldo, finalmente, se quedará en Manchester United luego de haber sido uno de los protagonistas en el último mercado de fichajes de Europa. Sin embargo, el portugués no la estaría pasando nada bien en el cuadro inglés, según reveló su amigo Rio Ferdinand.

Esto se debería a que CR7 no es titular en los ‘Diablos Rojos’ y se ve limitado a jugar los últimos minutos de los partidos, algo que el luso considera como una afrenta para su prestigio ganado durante varios años.

“Sé con certeza que estará absolutamente furioso. Olvídense de quién está jugando en su lugar, es que él no está comenzando los partidos”, comenzó diciendo el exfutbolista en una entrevista para el canal de YouTube ‘Vibe with Five’.

“No puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptara no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Liga de Campeones. La gente dice que debería estar bien, que estará bien. Que debería ser un jugador de equipo. Para algunas personas eso es genial. Pero Cristiano Ronaldo no tiene esa constitución, no puedes esperar que cambie a sus 37 años”, añadió Ferdinand, pidiendo respeto para Cristiano Ronaldo.

“No importa lo que digan los demás sobre correr, presionar... estará ahí sentado diciendo: ‘Marqué 24 goles el año pasado, dime, ¿cuántas veces alguien más se acercó a eso en este equipo?’ Él conocerá las estadísticas porque mira todo y dirá: ‘Le conseguí a este equipo más puntos que nadie el año pasado con los goles que anoté’. Definitivamente no será feliz”, sentencia el ahora comentarista de televisión.

Rio Ferdinand compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en Manchester United.

En la actual temporada de la Premier League, Cristiano Ronaldo ha disputado un total de cuatro partidos (solo en uno fue titular) y no ha podido marcar.