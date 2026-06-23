Cristiano Ronaldo y el récord en Mundiales que rompió ante Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo y el récord en Mundiales que rompió ante Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Con apenas seis minutos en el reloj del partido entre Portugal y Uzbekistán, Cristiano Ronaldo apareció donde siempre aparece: dentro del área. El centro de João Cancelo encontró al capitán portugués y el remate terminó en la red. Fue un gol más en una carrera interminable, pero también uno que lo colocó en un lugar donde nadie había llegado antes.

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