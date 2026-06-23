Con apenas seis minutos en el reloj del partido entre Portugal y Uzbekistán, Cristiano Ronaldo apareció donde siempre aparece: dentro del área. El centro de João Cancelo encontró al capitán portugués y el remate terminó en la red. Fue un gol más en una carrera interminable, pero también uno que lo colocó en un lugar donde nadie había llegado antes.

Gracias a ese tanto, el delantero portugués se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo distintas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026. Un registro que resume mejor que cualquier estadística la extraordinaria longevidad de uno de los jugadores más determinantes que ha visto el fútbol.

¡¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!! ¡¡EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN SEIS MUNDIALES DISTINTOS!!



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La marca tiene además un componente simbólico. Cristiano y Lionel Messi son los únicos futbolistas que han disputado seis Mundiales, pero el portugués logró algo que el argentino no pudo alcanzar: anotar al menos un gol en cada una de esas ediciones. Mientras Messi se quedó sin celebrar en Sudáfrica 2010, Ronaldo mantuvo viva su racha durante dos décadas.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Gol de Cristiano Ronaldo. Se convierte en el PRIMER jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca en SEIS ediciones diferentes del torneo:



🇵🇹 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026



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A los 41 años, en el que todo apunta a ser su último Mundial, Cristiano sigue respondiendo con lo que mejor sabe hacer: goles. Cuestionado tras el empate ante Congo y con el debate sobre su titularidad instalado en Portugal, el “7” volvió a convertir las críticas en combustible. Porque cuando parece que ya no quedan récords por romper, Ronaldo encuentra uno nuevo y lo hace suyo.