Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United con el objetivo de ser protragonista en la Champions League , algo que ya no tenía con la Juventus, club al que dejó de forma inesperada, dejando buenos números en lo personal pero sin títulos relevantes en Europa.

Ya en Inglaterra, Cristiano Ronaldo no la pasa del todo bien en el que fue el equipo donde se hizo conocido en todo el mundo. El Manchester United no llenó las expectativas y no ha sido protagonista en la Champions League y en la presente temporada apenas logró clasificarse a la Europa League.

El diario The Sun informó que en los próximos días se pondrá a la venta el libro titulado Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game” (una rivalidad, los dos mejores de la historia y la era que rehizo el juego mundial), en el que se contará detalles sobre la vuelta de CR7 al United y la frase “esto es un desastre”, que usó el luso en algún momento.

Falta de inversión

La principal molestia de Cristiano Ronaldo, según el libro, es la poca inversión que hizo el Manchester United. La frustración del portugués sería porque sintió que el club inglés no mostró un gran cambio desde su partida el 2009, cuando fichó por el Real Madrid.

Con todos los problemas que vive Cristiano Ronaldo, pese a que hace poco volvió a anotar, los medios ingleses especulan que podría cambiar de equipo. Según ESPN, en el Manchester United buscan venderlo en el mercado de invierno (enero).