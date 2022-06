Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia a nivel mundial, pero no por temas futbolísticos, sino por un accidente automovilístico. ¿Qué sucedió? Su Bugatti Veyron , lujoso vehículo valorizado en 2 millones de euros, terminó estrellado en Mallorca.

Un trabajador del portugués estaba manejando el auto, perdió el control por la gran potencia del mismo (1.200 caballos de fuerza) y terminó empotrado contra un muro de piedra de una vivienda en la urbanización Bunyola, en Mallorca.

El lujoso automóvil siguió recto en una calle y, a pesar de las huellas de frenado que aparecen en la calzada, terminó llevándose una caseta llena de bombonas de butano. Por suerte, ni el conductor ni la persona que lo acompañaba resultaron heridos. Solamente se registraron daños materiales.

El Bugatti de Cristiano Ronaldo se estrella contra una casa



Se investiga quién era el conductor



Bunyola, Mallorca pic.twitter.com/K6Rn3zhLDu — SocialDrive (@SocialDrive_es) June 20, 2022

LA POLICÍA INVESTIGA EL ACCIDENTE

La Guardia Civil viene investigando la identidad del conductor del Bugatti Veyron. El servicio de Tráfico analiza las circunstancias del accidente para determinar cuáles fueron las causas por las que esta persona perdió el control del deportivo.

CRISTIANO RONALDO SE COMPROMOTIÓ A PAGAR LOS DAÑOS

El delantero del Manchester United , según informa ‘Última hora’, se comprometió a asumir con todos los gastos por los daños causados. “Del golpe me arrancaron el contador de agua y he estado desde entonces sin poder hacer vida en mi propia casa, la puerta salió volando y tumbaron dos columnas de hormigón”, dijo la persona afectada al citado medio.

“Tuve que esperar un buen rato a que me abrieran la puerta, pero me encontré a un hombre y una mujer muy educados. En nombre de Ronaldo se comprometieron a pagar todos los daños ocasionados por el Bugatti. Me dijeron que arreglara todo y que guardara las facturas”, añade el propietario.

Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo se encuentra de vacaciones, al lado de su familia, en Mallorca.