Cristiano Ronaldo estrena nueva mansión en Portugal con una inversión de 30 millones de euros.

Cristiano Ronaldo atraviesa un buen momento en Al Nassr. Pese a que su equipo perdió el liderado de la Saudí Pro League, el portugués suma 20 goles en 22 partidos esta temporada y está cada vez más cerca de los mil (suma actualmente 958 tantos).
No obstante, Cristiano sabe que el fútbol no es eterno. Y más allá de estar a menos de un mes de cumplir 41 años y jugar su última Copa del Mundo, también piensa en el futuro. Por eso, estrenará una lujosa mansión en las afueras de Lisboa que viene dando que hablar.
De acuerdo a medios de Portugal, CR7 acaba de terminar una ostentosa obra de construcción que le llevó tres años de trabajo y casi 35 millones de euros de inversión. La propiedad se ubica en Cascais, una ciudad turística a uns 30 kilómetros de la capital lusa.
La mansión del ‘Bicho’ cuenta con distintos lujos: una piscina cubierta, otra de cristal al aire libre, un garaje subterráneo para su colección de coches y hasta una grifería de oro. Esta vivienda ha sido catalogada como una de las “más grandes y caras de Portugal”.
Con ello, Cristiano suma una nueva propiedad a su nombre. Junto a su pareja, Georgina Rodríguez, adquirieron dos villas de lujos en The Red Sea Residences, ubicadas en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, en pleno Mar Rojo.
Contenido sugerido
Contenido GEC