Cristiano Ronaldo estrena nueva mansión en Portugal con una inversión de 30 millones de euros.

Cristiano Ronaldo atraviesa un buen momento en Al Nassr. Pese a que su equipo perdió el liderado de la Saudí Pro League, el portugués suma 20 goles en 22 partidos esta temporada y está cada vez más cerca de los mil (suma actualmente 958 tantos).

No obstante, Cristiano sabe que el fútbol no es eterno. Y más allá de estar a menos de un mes de cumplir 41 años y jugar su última Copa del Mundo, también piensa en el futuro. Por eso, estrenará una lujosa mansión en las afueras de Lisboa que viene dando que hablar.

Así es la lujosa mansión de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a medios de Portugal, CR7 acaba de terminar una ostentosa obra de construcción que le llevó tres años de trabajo y casi 35 millones de euros de inversión. La propiedad se ubica en Cascais, una ciudad turística a uns 30 kilómetros de la capital lusa.

La mansión del ‘Bicho’ cuenta con distintos lujos: una piscina cubierta, otra de cristal al aire libre, un garaje subterráneo para su colección de coches y hasta una grifería de oro. Esta vivienda ha sido catalogada como una de las “más grandes y caras de Portugal”.

Con ello, Cristiano suma una nueva propiedad a su nombre. Junto a su pareja, Georgina Rodríguez, adquirieron dos villas de lujos en The Red Sea Residences, ubicadas en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, en pleno Mar Rojo.