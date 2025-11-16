Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto. En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30′, 41, 81′) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3′ de penal, 51′, 72′ de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7′), Gonçalo Ramos (21′) y Francisco Conceicao (90+2′), mientras que Eduard Spertsyan (18′) empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Cristiano Ronaldo celebró en sus redes sociales el primer puesto de Portugal en el Grupo F de la UEFA, posición que asegura el pase directo al Mundial. El delantero compartió una publicación oficial de la selección portuguesa en la que se confirmaba la clasificación, sumándose así a la alegría del plantel y de los hinchas tras una campaña sólida.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

La reacción de Ronaldo llega apenas minutos después del anuncio, demostrando su cercanía con el proceso y su compromiso con el equipo nacional. Aunque no estuvo presente en el último partido por suspensión, el capitán no tardó en expresar su orgullo por el logro colectivo, destacando la importancia de asegurar el boleto directo y mantener la ambición intacta rumbo al próximo desafío mundialista.