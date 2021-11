Es de público conocimiento el fuerte temperamento que tiene Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol. El portugués quiere ganarlo todo y cuando las cosas no salen bien se molesta y explota consigo mismo o, a veces también, con sus compañeros. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió en el vestuario de la Juventus cuando ‘CR7 aún formaba parte de la plantilla: reclamó a todos durante la eliminación de la UEFA Champions League 2020/21 a manos del Porto.

La temporada pasada, los ‘Bienconeris’ quedaron eliminados de la ‘Orejona’ en octavos de final ante un sorpresivo Porto que jugó mejor en ambos partidos. En la ida los portugueses ganaron 2-1 y en la vuelta, en Turín, perdieron 2-3, pero por el valor agregado en los goles de visita lograron conseguir la clasificación.

Es así que, varios meses después de aquel compromiso, se revelaron imágenes inéditas en la serie All Or Nothing de Amazon Prime donde Cristiano Ronaldo aparece muy enojado reclamando a sus ahora ex compañeros por el nivel mostrado.

“¡Hay que intentarlo más! ¡Qué m...! ¡No jugamos nada! ¡Nada!”, dice el ariete portugués ingresando al vestuario de la Juventus. Ahí entra a escena Juan Guillermo Cuadrado y le responde lo siguiente: “Tranquilo, vamos a recuperarnos. Tranquilo”, pero este siguió vociferando “¡Jugamos como una m...!”.

El colombiano no se quedó callado y le replicó: “¡Tienes que ser un ejemplo para todos¡”, pero el cinco veces Balón de Oro no entendía razones. “¡Yo también! ¡Yo me incluyo también, eh! No estamos jugando nada, hay que decir la verdad. ¡Es un partido de Champions! ¡Hay que tener personalidad!”.

Cabe mencionar que luego de esa temporada Cristiano Ronaldo tomó la decisión de salir de la Juventus a pesar de que le quedaba un año más de contrato. Actualmente milita en el Manchester United de Inglaterra.

Números de Cristiano Ronaldo en Juventus

CR7 jugó 134 partidos con la ‘Vieja Señora’ y anotó 101 goles. Además, logró levantar los títulos de Serie A (2), Supercopa de Italia (2) y Copa de Italia (1).

