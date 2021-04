Cristiano Ronaldo lanzó la elástica de Juventus al gramado del estadio turinés. Ingresó al vestuario, golpeó las paredes y se marchó sin hablar con sus compañeros. La actitud del portugués genera dudas en la interna del club y también reacciones de los especialistas, quienes analizaron el presente del jugador con los ‘bianconeros’.

En ese sentido, Walter Zenga y Massimo Mauro, dos campeones de la Serie A, se despacharon como quisieron contra el atacante de los ‘bianconeros’. Zenga, quien defendió las sedas del Inter de Milán de 1982 a 1994, se centró en la frustración que puede sentir el delantero por la escasa influencia en el colectivo de la ‘Juve’.

“Cristiano Ronaldo ya no es el mismo que la temporada pasada. Su nerviosismo tiene que ver con el hecho de que se ha dado cuenta de que ya no es capaz de generar el mismo impacto. Como hombre y gran campeón, está enfadado consigo mismo”, expresó el retirado guardameta, dos veces mundialista con la selección italiana.

Por su lado, Massimo Mauro, ganador del título del Calcio con Juventus, dudó del liderazgo del futbolista luso. Además, el ex mediocampista explicó cómo es que el individualismo de CR7 puede afectar a todo el conjunto.

“Cristiano Ronaldo nunca ha sido un líder y nunca lo será. Es una empresa y lo que interesa es su facturación y no la del equipo. Cristiano no lleva a sus compañeros, quiere que sus compañeros le den el balón para marcar. Un gran solista, no un jugador de equipo”, sostuvo.

Hay aspectos positivos, según Mauro, pero es recomendable que el club termine su acuerdo con el portugués. “Es enorme en términos de marketing. Eso sí, desde el punto de vista de resultados deportivos, la ‘Juve’ no ha mejorado con él y ha ido hasta a peor en la Champions League. Por eso es mejor que separen los caminos: Cristiano puede empezar en otra parte y la Juve se quita un enorme obstáculo económico”, cerró.