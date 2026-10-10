Cristiano Ronaldo atraviesa un nuevo episodio de tensión con la selección de Portugal. El delantero de 41 años fue suspendido preventivamente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), luego de que se abriera un procedimiento disciplinario por abandonar la concentración del equipo nacional antes de su compromiso frente a Dinamarca por la Liga de Naciones.

La decisión fue confirmada por el Consejo de Disciplina de la FPF y reportada por medios internacionales este sábado 10 de octubre. El procedimiento busca determinar las consecuencias disciplinarias de la conducta del capitán portugués, quien dejó la concentración en Copenhague el pasado 30 de septiembre.

La suspensión preventiva no representa todavía una sanción definitiva. La federación otorgó carácter urgente al expediente y lo remitió a la Comisión de Instrucción Disciplinaria para continuar con las actuaciones correspondientes.

asistencia de felipe chávez https://t.co/FLYm1xuMBV — fran (@kms7_s) October 10, 2026

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

El conflicto se originó después del partido en el que Portugal derrotó 2-1 a Noruega, el 27 de septiembre. Cristiano Ronaldo permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro, pese a haber realizado ejercicios de calentamiento en la segunda mitad.

Según la versión que el propio futbolista difundió posteriormente, el seleccionador Jorge Jesus había acordado con él un plan para administrar su participación con el equipo nacional. Sin embargo, el delantero sostuvo que el entrenador cambió lo conversado y le indicó que debía prepararse para disputar algunos minutos ante Noruega.

Ronaldo se mostró disconforme con lo sucedido y cuestionó que el técnico no cumpliera su palabra. La situación se agravó después de las declaraciones públicas de Jesus y de una conversación entre ambas partes, tras la cual el atacante decidió abandonar la concentración portuguesa antes del encuentro frente a Dinamarca.

La salida del capitán motivó la intervención de la federación, que inició el procedimiento disciplinario para evaluar los hechos.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su suspensión?

Cristiano Ronaldo reconoció que su comportamiento tuvo consecuencias y ofreció disculpas a los aficionados portugueses por no haberse acercado a saludarlos después del partido ante Noruega. También lamentó haberse marchado sin permanecer junto a sus compañeros de selección.

El delantero explicó públicamente los motivos de su decisión y cuestionó la actuación del seleccionador, al considerar que no se respetaron los acuerdos sobre su participación en los encuentros internacionales.

Pese a la controversia, el atacante dejó claro que no renuncia a representar a Portugal y que está dispuesto a cumplir cualquier castigo que se determine. Su postura mantiene abierta la posibilidad de regresar al equipo nacional una vez que se resuelva su situación disciplinaria.

¿Cuántos partidos podría perderse Cristiano Ronaldo con Portugal?

Por el momento, la Federación Portuguesa de Fútbol no ha anunciado la duración definitiva de la sanción. La suspensión preventiva se mantiene mientras avanza la investigación, por lo que todavía no es posible establecer con certeza cuántos encuentros se perderá el delantero.

Los reportes de la prensa portuguesa señalan que la normativa disciplinaria contempla sanciones por abandonar una concentración de la selección sin justificación. Sin embargo, el castigo definitivo dependerá de la evaluación de los hechos y de la resolución del organismo competente.

La decisión será determinante para conocer si Ronaldo podrá participar en los siguientes compromisos internacionales de Portugal. Mientras tanto, el futbolista ha manifestado su disposición a aceptar las consecuencias de su conducta y continuar disponible para la selección.