Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo atraviesa un nuevo episodio de tensión con la selección de Portugal. El delantero de 41 años fue suspendido preventivamente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), luego de que se abriera un procedimiento disciplinario por abandonar la concentración del equipo nacional antes de su compromiso frente a Dinamarca por la Liga de Naciones.

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