Era, quizá, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Colombia y Portugal llegaban invictos, con el liderato del Grupo K en disputa y el pase a los octavos de final prácticamente asegurado. El Hard Rock Stadium respondió a la expectativa con un ambiente de final: tribunas repletas, una clara mayoría de hinchas colombianos, abucheos constantes para Cristiano Ronaldo y palcos llenos de celebridades.

Desde varias horas antes del inicio del encuentro, el color amarillo se apoderó de los alrededores del estadio. Los aficionados colombianos llegaron en caravanas, con banderas, camisetas y tambores, convirtiendo al Hard Rock en una sede prácticamente local para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Colombia vs. Portugal. (Foto: Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

El principal blanco de la afición fue Cristiano Ronaldo. El capitán portugués recibió abucheos desde el momento en que su nombre apareció en la pantalla gigante durante la presentación de los equipos. La escena se repitió durante los 90 minutos: cada vez que tocaba el balón, miles de aficionados respondían con silbidos. Fue, sin duda, el jugador más resistido de la noche.

En contraste, James Rodríguez y Luis Díaz fueron de los grandes ovacionados. En distintos pasajes del encuentro, cuando Colombia lograba imponer condiciones sobre Portugal, las cuatro tribunas comenzaron a corear sus apellidos. La energía puesta por Colombia ante la poderosa Portugal fue, sin duda, muy bien agradecida por sus aficionados.

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La expectativa por el encuentro también se trasladó a los palcos. El actor Timothée Chalamet siguió el partido junto a su novia Kylie Jenner, mientras que el cantante Carlos Vives fue otro de los protagonistas. Pero sobretodo estuvo Teófilo Cubillas, el peruano de los diez goles en los mundiales.

El fútbol también tuvo representación de lujo. El brasileño Rodrygo aprovechó su estadía en Estados Unidos para asistir al encuentro, minutos después también pasaron varias figuras de la NBA, que eligieron uno de los duelos más atractivos de la primera fase para disfrutar de una noche de Mundial en Miami.

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El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El empate sin goles terminó clasificando a ambas selecciones a los octavos de final, pero el marcador apenas cuenta una parte de la historia. Lo que se vivió en las gradas confirmó que el Colombia-Portugal fue uno de los partidos de más ida y vuelta en esta fase de grupos.

El que sí estuvo en la tribuna fue Teófilo Cubillas, el Nene, invitado de lujo de la FIFA que recientemente estuvo de cumpleaños y vio cómodamente el duelo y seguramente sufrió por un Cristiano que tuvo pocas opciones y que, como él, suma 10 goles en los mundiales.

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Teófilo Cubillas estuvo presente en el duelo entre Portugal y Colombia.

El 0-0 entre Portugal y Colombia deja al mundo fútbol con una mala noticia: los lusos pasaron a la otra parte de las llaves y ya los hincha no pueden soñar con un posible duelo entre Messi y CR7 en cuartos de final.

Ahora, un hipotético choque entre las dos leyendas solo se daría en la gran final.

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