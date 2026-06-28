Por Fernanda Huapaya

Era, quizá, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Colombia y Portugal llegaban invictos, con el liderato del Grupo K en disputa y el pase a los octavos de final prácticamente asegurado. El Hard Rock Stadium respondió a la expectativa con un ambiente de final: tribunas repletas, una clara mayoría de hinchas colombianos, abucheos constantes para Cristiano Ronaldo y palcos llenos de celebridades.

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