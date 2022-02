El último viernes, Middlesbrough dio la sorpresa en Inglaterra al derrotar por penales al Manchester United de Cristiano Ronaldo y eliminarlo de la FA Cup, uno de los torneos más importantes de dicho país. Si bien el resultado en Old Trafford dio la vuelta al mundo, también lo hicieron las declaraciones de Dael Fry, futbolista del ‘Boro’.

El defensa fue titular y jugó todo el partido contra los ‘Diablos Rojos’. Por su posición, tuvo que enfrentar repetidas veces a CR7 y cumplió una buena labor. En esa línea, Dael Fry se refirió a lo que significó para él jugar contra uno de los mejores futbolistas del mundo.

“No le dije nada. Para ser honesto, no me atrevía a mirarlo, pero cuando lo miré dije: ‘Parece falso’... ¿Sabes a lo que me refiero? Es tan hermoso en la vida real. Yo estaba como ¡wow!”, declaró el jugador inglés de 24 años de edad.

En dicho compromiso, Manchester United se adelantó en el marcador con una anotación de Jadon Sancho a los 25 minutos, pero Middlesbrough lo igualó en la parte complementaria gracias a Matt Crooks (64′). Ya en los penales, la visita se impuso por 8-7 y clasificó a la siguiente ronda de la FA Cup.

Cristiano Ronaldo, por su parte, erró un penal en el tiempo reglamentario y no logró decir presente en las redes por las buenas respuestas del golero rival. En la definición por penales, el luso anotó, pero no alcanzó para llevarse la victoria.

Penal errado por Cristiano Ronaldo

Pocas veces visto: Cristiano Ronaldo falló un penal contra Middlesbrough | Video: FA Cup.

