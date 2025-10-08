Cristiano Ronaldo volvió a desatar especulaciones sobre el final de su carrera al hablar públicamente de sus planes de retiro. En una reciente entrevista, el crack luso admitió su deseo de seguir jugando algunos años más, aunque reconoció que ya “no quedan muchos años” para mantenerse activo a nivel profesional.

El futbolista, que recibió recientemente el galardón “Globo Prestigio” en Portugal, aprovechó la distinción para reflexionar sobre su trayectoria y su pasión por la selección. Agradeció el reconocimiento y expresó que estos momentos le motivan a prolongar su carrera, aún entendiendo sus límites.

Consultado sobre la presión familiar, Ronaldo confesó que sus seres queridos le aconsejan que es momento de descansar: “Mi familia me dice: ‘Ya es hora de que pares’… ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?”, comentó. Sin embargo, él no comparte esa postura y prefirió enfocarse en lo que aún puede aportar al fútbol.

Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025

También reveló que su meta no está puesta únicamente en los clubes, sino en seguir aportando con la selección. Para él, vestir la camiseta de Portugal representa un broche emocional al recorrido de un futbolista, y si pudiera elegir, jugaría solo para su país antes que prolongarse en un club sin sentido.

Aunque Ronaldo admite que está en una etapa de transición, su decisión concreta de retirada aún no tiene fecha. Por ahora, su mensaje es claro: jugará mientras sienta que puede dar lo mejor, sin romperse la esencia de lo que lo hizo grande. Su legado habla por él, y cada nueva declaración alimenta la expectativa de cuándo se apagará una de las luces más intensas del fútbol contemporáneo.