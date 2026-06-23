Cristiano Ronaldo protagonizó una nueva actuación estelar en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán, pero una de sus declaraciones fuera del campo terminó captando gran parte de la atención. El delantero portugués fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi y a la selección argentina en las fases decisivas de la Copa del Mundo.

Tras ser elegido como el mejor jugador del partido, el capitán luso respondió a una pregunta relacionada con un eventual cruce entre ambas selecciones, un escenario que muchos aficionados sueñan con ver en el torneo.

Cristiano Ronaldo minimiza comparación con Messi tras goleada de Portugal ante Uzbekistán por el Mundial | (Foto: EFE) / Carlos Ramírez

Aunque evitó profundizar demasiado en el tema, Cristiano Ronaldo reconoció que un enfrentamiento entre Portugal y Argentina tendría un atractivo especial para el mundo del fútbol. “No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar el grupo y prepararnos para lo que viene”, afirmó el portugués.

La respuesta llamó la atención porque llegó después de que, minutos antes, el delantero hubiera evitado responder una consulta que mencionaba directamente a Lionel Messi y sus recientes goles en el Mundial.

"SERÍA TOP"



¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!



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Cristiano se enfoca en Portugal

Lejos de alimentar el histórico debate sobre quién es el mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo, el portugués prefirió centrar su discurso en los objetivos de su selección. Para el máximo referente de Portugal, el foco está puesto en avanzar ronda tras ronda y mantener el buen nivel colectivo que ha mostrado su equipo en el torneo.

“Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar el grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo. El equipo ha estado muy bien y seguimos”, declaró.

Más allá de las polémicas declaraciones, Cristiano continúa ampliando su legado en la Copa del Mundo. Con su doblete ante Uzbekistán se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes y alcanzó los 10 goles en la historia del torneo, superando a Eusébio como máximo goleador portugués en Copas del Mundo.

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