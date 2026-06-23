Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán, en Houston, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán, en Houston, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo protagonizó una nueva actuación estelar en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán, pero una de sus declaraciones fuera del campo terminó captando gran parte de la atención. El delantero portugués fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi y a la selección argentina en las fases decisivas de la Copa del Mundo.

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