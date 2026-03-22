Por Redacción EC

El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por una presunta estafa en Perú, donde su imagen habría sido utilizada sin permiso para promocionar una clínica y supuestas ofertas médicas. El caso ha generado indignación debido al uso indebido de la figura del futbolista para captar la atención de posibles clientes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.