El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por una presunta estafa en Perú, donde su imagen habría sido utilizada sin permiso para promocionar una clínica y supuestas ofertas médicas. El caso ha generado indignación debido al uso indebido de la figura del futbolista para captar la atención de posibles clientes.

Según se dio a conocer, la publicidad mostraba al delantero portugués como parte de campañas promocionales relacionadas a tratamientos o servicios de salud, lo que hacía creer a las personas que existía algún tipo de vínculo oficial con el jugador. Sin embargo, no hay evidencia de que Ronaldo tenga relación con dichos establecimientos.

Este tipo de prácticas no es nuevo en el país, ya que en distintas ocasiones se han detectado negocios que utilizan la imagen de celebridades para generar confianza en el público. Incluso, en redes sociales se han viralizado casos de clínicas que colocan afiches del futbolista vestido como médico para atraer clientes.

La situación vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de este tipo de engaños, en los que se aprovecha la popularidad de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo para promocionar servicios dudosos, por lo que se recomienda a los usuarios verificar siempre la autenticidad de las ofertas antes de acceder a ellas.