El estadio NGR de Houston del Mundial 2026 no lo sabe, pero está a punto de presenciar historia pura. Nunca antes un jugador había marcado goles en seis mundiales consecutivos. Hasta parece normal decirlo ya, pero nada parece imposible para Cristiano Ronaldo.

El 7 de Portugal guió a su selección a una goleada para volver a sentirse favoritos. El rival, una Uzbekistán que nunca pudo frenar el ataque luso. Fue un 5-0 que dejó felices a los asistentes al estadio americano, porque no es normal ver cómo se hace historia frente a tus ojos.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo.

Que hablen y hablen

Cristiano Ronaldo tiene cara de partido todo el tiempo. Mientras calienta antes del pitazo inicial, mientras canta el himno y también a la hora de saludar a sus rivales. Si todo el mundo habla de él, que sus compañeros no le pasan el balón, que su presencia perjudica a los otros futbolistas titulares y más historias, él, a lo suyo. Cara de partido y a seguir. Total, “los de afuera son de palo”.

Y desde el inicio los lusos manifiestan sus intenciones: un lavado de cara general de toda la selección portuguesa que tras el empate ante RD Congo, estaba obligada a ganar hoy en el estadio NRG de Houston. A los 3 minutos, un preciso centro de Nuno Mendes encontró a ‘CR7’, que intentó conectar de volea sin éxito. A los 16, esta vez por derecha, un potente centro encontró entre el mar de piernas a Cristiano, que definió con un potente remate de derecha. Y el récord llegó.

Periodista: “Messi hizo un hat-trick”.



Cristiano Ronaldo: “NO ME IMPORTAN LOS DEMÁS… MBAPPÉ TAMBIÉN CONVIRTIÓ”.



Cristiano, mientras se iba. ⚠️🇵🇹 pic.twitter.com/nSMa8cq9Yo https://t.co/bEYBTJkky0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2026

Seis mundiales consecutivos marcando. Lo hizo en su primera Copa en Alemania hace 20 años y lo volvió a hacer en Houston, Texas, EE.UU., por partida doble. Cristiano Ronaldo también es un hombre de retos y de récords. Si en la fiesta ya estaban anotados Messi, Mbappé, Haaland y más, ¿alguien tenía dudas de que el luso se la iba a perder?

El segundo tanto luso llegó con un magistral tiro libre de Nuno Mendes, lateral que brilla en el PSG y en Portugal. Cuando todos esperaban un misil de Cristiano, apareció el zurdo para pegarle con el empeine y vencer la resistencia del arquero uzbeko Nematov. A los 39 volvió a aparecer Cristiano. De contra y con espacios, Bruno Fernandes tuvo tiempo para encontrar a ‘CR7’ con un magistral pase filtrado, para que el goleador defina con un toque sutil al balón. Abrazo colectivo, humo despejado y celebración por todo lo alto.

Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán, en Houston, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON

Variantes que marcan la diferencia

En la segunda mitad del encuentro el trámite se mantuvo aunque las revoluciones bajaron un poco. Un autogol de Nematov y un soberbio remate de Rafael Leao sellaron la goleada de Portugal ante una Uzbekistán que nunca encontró respuestas. En el encuentro, los lusos mostraron un abanico de variantes tácticas que seguramente esperarán lucir ante rivales de mayor jerarquía. Pelotas paradas trabajadas con precisión quirúrgica, laterales que pasaron todo el tiempo y buscaban el desborde o el centro a su estrella, que siempre está. Encima, desde la banca, ingresan nombres pesados como Semedo, Bernardo Silva, Rafael Leao y otros cracks. Casi nada.

Con 41 años y cuatro meses, el portugués lidera a un plantel plagado de estrellas como Bruno Fernandes, Joao Felix, Nuno Mendes, Vitinha y muchos más. No sé si un 5-0 ante la débil selección de Uzbekistán de para pensar en un serio candidato al Mundial. El partido ante Colombia, en el cierre del grupo K, permitirá ver un nuevo nivel de exigencia para Portugal, que hoy se lavó la cara, sí, pero el sábado deberá mostrar más virtudes aún para imponerse y quedarse con el primer lugar del grupo.

La selección de Portugal goleó a Uzbekistán por 5-0 con dos golazos de Cristiano y logró su primera victoria en el Mundial 2026. (Photo by AFP) / NICOLAS ASFOURI JEWEL SAMAD GABRIEL BOUYS KIRILL KUDRYAVTSEV RONALDO SCHEMIDT NELSON ALMEIDA

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