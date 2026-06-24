Por Miguel Rocca

El estadio NGR de Houston del Mundial 2026 no lo sabe, pero está a punto de presenciar historia pura. Nunca antes un jugador había marcado goles en seis mundiales consecutivos. Hasta parece normal decirlo ya, pero nada parece imposible para Cristiano Ronaldo.

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