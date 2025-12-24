Cristiano Ronaldo mantiene su calidad intacta. En la última presentación de Al Nassr, el astro portugués se lució con una increíble asistencia para el gol de Joao Félix en la victoria de su equipo por 5-1 ante Al-Zawraa de Irak, por la Copa AFC.

Corría el minuto 43 cuando Al Nassr tenía una ventaja de tres goles en el marcador. En eso, los locales generaron un ataque por la derecha gracias a Kingsley Coman, autor de dos tantos en el partido.

El francés tocó para Cristiano, quien se tomó un segundo extra para leer el movimiento de Félix. CR7 levantó la pelota para darle un pase magistral y su compañero no perdonó frente al arquero. Golazo y a celebrar a un lado del campo.

Pese que el partido terminó 5-1, Cristiano se quedó con las ganas de celebrar un gol. El ‘Bicho’ salió en el entretiempo, aunque contento por la victoria de su equipo.

Así, Al Nassr terminó la primera etapa del certamen con seis victorias, 22 goles a favor y apenas dos en contra.

🚨



Cristiano Ronaldo now has 260 CAREER ASSISTS.🤯



One of the greatest play-makers of all time. 🔥pic.twitter.com/0pM3xzKoZT — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 24, 2025