Cristiano Ronaldo Jr. busca hacer historia con Portugal: jugará por primera vez con la Sub-17. Foto: Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo Jr. busca hacer historia con Portugal: jugará por primera vez con la Sub-17. Foto: Selección de Portugal
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo Jr. continúa dando pasos importantes en su carrera futbolística. El hijo de la estrella portuguesa recibió su primera convocatoria a la selección Sub-17 de Portugal, que disputará la primera ronda de clasificación para el Campeonato Europeo de la categoría, previsto para 2027.

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