Cristiano Ronaldo Jr. continúa dando pasos importantes en su carrera futbolística. El hijo de la estrella portuguesa recibió su primera convocatoria a la selección Sub-17 de Portugal, que disputará la primera ronda de clasificación para el Campeonato Europeo de la categoría, previsto para 2027.

El joven delantero, conocido en Portugal como ‘Cristianinho’, integra la lista de 23 futbolistas seleccionados por Filipe Ramos para afrontar los próximos compromisos internacionales. Esta será su primera experiencia con la Sub-17, luego de destacar en las categorías inferiores del combinado luso.

¿Cuándo jugará Cristiano Ronaldo Jr. con Portugal Sub-17?

La convocatoria de Filipe Ramos contempla tres encuentros correspondientes a la primera ronda de clasificación para el Europeo Sub-17. Portugal jugará como local frente a Andorra, Bulgaria y Serbia.

El calendario de partidos quedó establecido de la siguiente manera:

11 de noviembre: Portugal vs. Andorra.

14 de noviembre: Portugal vs. Bulgaria.

17 de noviembre: Portugal vs. Serbia.

Cristiano Jr. tendrá la oportunidad de estrenarse en esta categoría y continuar su proceso de formación dentro de las selecciones juveniles de su país.

Cristiano Ronaldo Jr. busca hacer historia con Portugal: jugará por primera vez con la Sub-17. Foto: Selección de Portugal

Los antecedentes de Cristiano Jr. en las selecciones juveniles de Portugal

La primera convocatoria a la Sub-17 llega después de sus actuaciones con las categorías Sub-15 y Sub-16, donde consiguió resultados destacados.

Con la selección Sub-15, Cristianinho se consagró campeón de un torneo y marcó un doblete en la final. Posteriormente, con la Sub-16, conquistó otras dos competiciones y registró tres goles en nueve partidos.

Ahora, el hijo de Cristiano Ronaldo afrontará un nuevo desafío internacional con la posibilidad de consolidarse en una categoría superior y acercarse progresivamente al objetivo de llegar algún día a la selección absoluta.

A convocatória de Filipe Ramos para a Ronda 1 de Qualificação para o Europeu Sub-17 📃👀 🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/hG64Cv1IZu #U17EURO | @UEFAMensYouth https://t.co/1Qrwjm6TpT — Portugal (@selecaoportugal) November 3, 2026

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