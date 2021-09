La salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus ha sido, sin lugar a dudas, un duro golpe no solo en lo económico, sino aún más en lo deportivo. El portugués era el líder del conjunto de Turín y el que más goles anotaba en la mayoría de competiciones. Ahora, sin su presencia, el multicampeón de Italia vive uno de sus peores arranques de temporada en la Serie A.

En cuatro partidos disputados a nivel local, los ‘bianconeris’ han perdido dos y empatados dos: cayeron contra Empoli (1-0) y Napoli (2-1) e igualaron ante Udinese (2-2) y AC Milan (1-1). Con solo dos puntos son antepenúltimos en la tabla de posiciones.

La otra cara de la moneda es Cristiano Ronaldo, que desde que llegó a Manchester United no ha parado de sonreír. El delantero de 35 años ha jugado tres encuentros con los ‘Diablos Rojos’: ganó dos, perdió uno y anotó cuatro goles. Superó a Newcastle (4-1) y West Ham (2-1) por la Premier League y cayó a manos de Young Boys (1-2) en la Champions League, aunque con un jugador menos en el campo.

Si bien es cierto un equipo no puede depender de un solo jugador, la baja de una gran estrella como la de Cristiano Ronaldo es un suceso que no se supera de la noche a la mañana, por lo que la Juventus deberá trabajar para tratar de encontrar la fórmula ganadora sin su ex elemento.

Cabe mencionar que ‘CR7 estuvo en Turín durante tres temporadas, en las cuales disputó un total de 134 cotejos y marcó 101 goles. Además, ganó dos Serie A, una Copa Italia y dos Supercopa de Italia.

