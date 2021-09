Hace unas semanas, Cristiano Ronaldo se incorporó a la pretemporada de Juventus y conversó con el técnico Massimiliano Allegri, a quien le comunicó que se quedaba en el club. Sin embargo, el deseo del delantero era otro: marcharse de Turín. Entonces, el panorama cambió en los siguientes días hasta cerrarse el traspaso por Manchester United.

Aquel movimiento sorprendió a muchos personajes vinculados al mundo del fútbol. Sin embargo, un amigo de ‘CR7’ desveló que ya conocía las intenciones del delantero. De hecho, Khabib Nurmagomedov, leyenda de la UFC, comentó en una entrevista que el crack luso llevó bastante tiempo meditando el retorno a Inglaterra.

De entrada, el luchador retirado dejó entrever que el capitán de la selección portuguesa ya no se sentía cómodo en la ‘Juve’ ni en el país. “No voy a desvelar los mensajes privados, pero Cristiano Ronaldo me dijo que se aburría en Italia y quería volver a Inglaterra”, desveló en un diálogo con el medio Sport24.

La confesión de Khabib Nurmagomedov, ex UFC y amigo de Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram)

Hay más, según las palabras de Khabib. Al parecer, el ex campeón de la compañía de artes marciales mixtas conoció por el propio luso que la posibilidad de volver a Old Trafford era enorme. “Me dijo un mes antes que se iba al Manchester United”, agregó ‘The Eagle’. “Para mí no ha sido una sorpresa que fichara por ese equipo”, cerró.

Las declaraciones del ex UFC pueden estar justificadas tras las expresiones de Cristiano Ronaldo cuando cerró el acuerdo con los ‘Red Devils’. “El Manchester United siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Todos los que me conocen saben de mi amor infinito por el United”, dijo el crack, quien llevará el número 7 en la espalda.

El estreno de CR7 no irá por la TV inglesa

Cristiano Ronaldo se alista para ponerse la camiseta de Manchester United en su segunda etapa con el club. Sin embargo, el posible debut del portugués este fin de semana con los ‘Red Devils’ no será televisado en ninguna cadena del Reino Unido debido al ‘apagón’ de las 15:00 de la tarde (horario local) por el que ningún encuentro de esa hora es retransmitido.

Esta medida, vigente desde los años 60, está encaminada a promover la afluencia de público a los estadios, sobre todo en las ligas menores, evitando que los aficionados prefieran quedarse en casa viendo el partido por televisión.

Cristiano Ronaldo ya se reunió con el técnico Ole Gunnar Solskjaer. (Foto: Manchester United)

Esto afectará a los que deseen ver a Cristiano Ronaldo volverse a vestir con los colores del Manchester United este sábado en el estadio de Old Trafford contra el Newcastle United, puesto que ninguno de los partidos de las 15:00 será retransmitido.

Con la vuelta del público a los estadios esta temporada (el aforo permitido es del 100 %), la suspensión temporal del ‘blackout’ (el denominado ‘apagón’) ha terminado y los encuentros de esa franja horario no se verán en ninguna cadena británica, pero sí fuera del país.