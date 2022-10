Desde el inicio de la presente temporada, Cristiano Ronaldo no ha logrado ser titular indiscutible en el Manchester United . Debido a su suplencia, el delantero portugués ha tenido algunos cruces con el técnico Erik Ten Hag , de nacionalidad neerlandesa.

Unos días después de su molestia por ser sustituido en el duelo ante Newcastle, cuando el encuentro estaba sin goles, Cristiano Ronaldo fue suplente ante el Tottenham, partido donde se fue a los vestuarios antes de finalizar el partido.

El desplante al comando técnico terminó en castigo deportivo, ya que no fue convocado para el empate 1-1 ante el Chelsea. Sin embargo, información de la prensa inglesa asegura que el luso ha recibido una multa por parte del club.

El Daily Mail indica que Cristiano Ronaldo deberá pagar 1 millón 114 mil dólares por su actitud en el duelo ante el Tottenham. Pese al triunfo, la acción de CR7 se llevó toda la atención de la prensa internacional.

“Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él. No presto atención a eso, me ocuparé de eso mañana. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el enfoque en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”, dijo Erik ten Hag.