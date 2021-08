Conforme a los criterios de Saber más

El mercado de fichajes de este verano europeo es un carrusel de emociones. Por primera vez, los dos mejores jugadores de todos los tiempos cambiaron de equipo en un mismo periodo de traspasos. Lionel Messi fichó por el PSG y hace poco Cristiano Ronaldo sorprendió a todo el mundo regresando al Manchester United. La llegada del portugués a Inglaterra se dio en un abrir y cerrar de ojos porque los Red Devils cumplían con lo que solicitaba CR7.

Un fichaje sorpresa porque según los medios ingleses, Cristiano Ronaldo tenía todo cerrado para jugar en el Manchester City. Una noticia que cayó muy mal en los hinchas del United. Es más, se creó una campaña en contra de CR7 por su posible traición. Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana.

Los rumores de salida de Cristiano Ronaldo de Juventus habían comenzado desde hace varios días y su nombre sonó en el PSG y hasta en el Real Madrid. Pero su posible llegada al Manchester City fue la que tomó mayor fuerza. Hasta se dijo que había principio de acuerdo.

A pesar de los rumores que colocaban a CR7 en el Manchester City, finalmente volverá a vestir la camiseta de los ‘Diablos Rojos’, pero por qué no prosperaron las negociaciones con el equipo de Guardiola. Entérate de todos los detalles en el siguiente video.

“Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante”, dijo Massimiliano Allegri técnico de la Juventus.

Estas declaraciones sorprendieron a todos y crecía más el posible fichaje de Cristiano Ronaldo al Manchester City. Pero un cambio repentino de última hora hizo que Jorge Mendes, cambió todo lo que tenía planeado con el delantero portugués.

Las llamadas de Bruno Fernandes y Sir Alex Ferguson cambiaron el destino de Cristiano Ronaldo . Es más, evitaron una posible traición. Entonces, el Manchester United fue a la carga por su estrella y aceptaron todas las condiciones que puso sobre la mesa.

EQUIPO ESTABLE

Cristiano Ronaldo sabía que la Juventus pasaba por un problema económico muy serio. Entonces sabía que no iba a estar tranquilo porque él era uno de los que más ganaba. Además, los medios italianos decían que Allegri no estaba cómodo con CR7.

En Italia se decía que a Cristiano Ronaldo no le gustó nada la llegada de Allegri. Eso ayudó a que decida moverse de la Juventus. El portugués para que rinda a su máximo nivel busca estar en un equipo sin problemas. Por eso estuvo a punto de irse al City, un club con una estabilidad económica que es de las mejores en todo el mundo.

Lo mismo pasa con el Manchester United. Los Red Devils también no sufren tantos problemas económicos y toda marcha con tranquilidad. Además, en el cuadro rojo, Cristiano Ronaldo conoce a todos. Ya no tenía la necesidad de adaptarse.

Los directivos del Manchester United le dijeron que se iba a sentir como en casa. Sin problemas de dinero, peleas internas, todo estaba bien -panorama distinto a cuando estaba Mourinho-. Entonces, Cristiano Ronaldo no lo pensó dos veces y acetó su regreso al lugar que lo vio crecer.

CONTRATO

El Manchester City había llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo, pero les faltaba el OK final de la Juventus. Los 25 millones del pase estaban garantizados, pero a última hora el cuadro italiano pedía también que incluyan a Gabriel Jesús, algo que no le habría gustado a Pep Guardiola, ya que considera al brasileño como un jugador clave.

Otra condición de Cristiano Ronaldo era que quería mantener el mismo sueldo de 31 millones de euros por temporada y un fichaje de dos años . Pero todo se enfrío, hasta que llegó el United para complacer al portugués.

El Manchester United, según información de medios británicos, p uso sobre la mesa 28 millones de euros para la Juventus . Además, le ofrecieron 29 millones de euros anuales para Cristiano Ronaldo y las dos temporadas que solicitaba. Eso hizo que se cierre todo muy rápido.

PROYECTO GANADOR

Cristiano Ronaldo es un hombre de muchos retos. Uno de los factores por los que se fue de la Juventus fue que no había dinero para traer grandes contrataciones. El portugués quería que, para esta temporada, el cuadro italiano se refuerce de la mejor manera, pero eso nunca pasó.

Cristiano Ronaldo volverá a jugar con el Manchester United. (Video: UEFA)

Una de las condiciones que puso Cristiano Ronaldo para quedarse en la Juventus era que fichen a un delantero de talla mundial con la que pueda hacer una buena dupla. El elegido era Karim Benzema pero la Juve no tenía el presupuesto para pagar lo que pedía el Real Madrid por su goleador.

En cambio, el Manchester United tiene un proyecto deportivo con el que busca conquistar la Champions League. Esta temporada se ha reforzado con Raphaël Varane y Jadon Sancho. Dos jugadores que le van a sumar mucho al cuadro inglés.

