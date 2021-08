Conforme a los criterios de Saber más

“Día de decisiones”, publicó Cristiano Ronaldo en julio pasado. Se lucía con un coche de lujo y jugaba con la idea de su futuro con lo lúdico de mostrar algo de su vida personal, la gran colección de autos que posee.

Días de decisiones ha tenido muchos y este último viernes vivió uno de los últimos. Recibió la llamada de Sir Alex Ferguson y se convenció de que tenía que regresar al Manchester United antes que seguir con los acuerdos que tenía con el Manchester City.

El United no ha ganado un título en los últimos cuatro años. En el 2017 celebraron la Europa League, la Copa de la Liga y la Communnity Shield. Desde ahí, sus vitrinas han estado en blanco. La última vez que ganaron la Premier League fue en el 2013, año en el que se marchó Ferguson.

Pero no fue la primera ni será la última decisión trascendente que ha tomado en su vida deportiva. A continuación, un repaso de las principales medidas que tomó a lo largo de su carrera.

Dejar su familia, dejar Madeira

La niñez de Cristiano Ronaldo no fue la mejor. Los recursos eran escasos y encontró en el fútbol una forma de crecer. Hijo de un utilero y el último de cuatro hermanos. Se fue haciendo futbolista y a los 10 años ya jugaba en el Nacional de Madeira, una pequeña isla portuguesa, hoy de poco menos de 300 mil habitantes.

Ya siendo un adolescente, de 16 años, tuvo que dejar su ciudad para iniciarse de manera profesional en el fútbol en el Sporting, de la capital Lisboa, a casi mil kilómetros de distancia. “Mi familia se estaba despidiendo de mí. Llevaban gafas de sol, pero podía ver cómo se les caían las lágrimas. Me fui con esa imagen al avión. Fue el momento más duro de mi carrera. Obviamente lloré”, recordó tiempo después.

Problema al corazón

Todo pudo acabar a los 16 años. Un problema en el corazón pudo alejarlo del fútbol, pero ni eso tumbó a Cristiano Ronaldo. En el Sporting le detectaron el problema y tenían que operarlo. Él aceptó sin miedo y fue su madre, Doña Dolores, quien aceptó la intervención.

Lo operaron en la mañana -con láser- y en la tarde ya estaba de alta. Ya no había problema cardiaco, solo el fútbol por delante. A los pocos días ya podía entrenar sin problemas.

Portuguese forward Cristiano Ronaldo (C) leaves the swimming pool during a training session 26 June 2004, at the Academia Sporting, near Lisbon during the European nations football Championship. Portugal will play 29 June 2004 at Alvalade stadium in Lisbon the semi-final against the winner of the match Denmark vs Czech Republic. AFP PHOTO/LLUIS GENE OPSE 2004JUL26 PORTUGAL DEPORTES EUROCOPA 2004 CRISTIANO RONALDO 2004JUL26 AFD

Llegar al Manchester United

El Liverpool lo descartó por “ser muy joven”. El Arsenal le puso la camiseta y ya tenía un acuerdo. Wenger contó hasta cenó con él y su madre-, pero fue el Manchester United quien se lo llevó a los 18 años.

Y ahí Cristiano vivió otro momento retador en su vida. Según él mismo contó, llegó a visitar las instalaciones del club y se quedó, cuando ni siquiera había llegado a Manchester con maletas ni nada. Su fichaje se dio el 12 de agosto del 2003.

Con Ferguson, quien lo recibió en el Manchester. (Foto: AP)

“Entrené dos días y pensé que el fin de semana ya podría establecerme bien. Pero me dijeron que me quedaba, que iba a estar en el partido”, contó el mismo jugador.

Así, Cristiano aceptó entrenar desde el primer día, sin siquiera saber inglés ni tener claro cómo viviría en la ciudad. Se dio su debut ante Bolton el 16 de agosto, solo cuatro días después de haber llegado, y fue declarado el jugador del partido con solo media hora en el campo.

Aceptar el reto Real Madrid

Venía de perder la final de la Champions League 2008-09 ante el Barcelona en Roma y Cristiano sabía que tenía que buscar nuevos rumbos para recuperar ese trofeo -había ganado la del 2007-08 ante el Chelsea-.

Ya había dejado dicho a la directiva que quería irse del club e incluso firmó un preacuerdo con el Real Madrid con el entonces presidente Ramón Calderón. Florentino Pérez asumió la dirección del cuadro blanco y encontró ese contrato.

El fichaje estaba pactado para hacerse en 75 millones, pero Florentino no estaba dispuesto a pagar tanto. Si no lo cumplía, tenía que pagarle 30 mlls de Cristiano por no respetar el acuerdo.

Real Madrid's new Portuguese soccer player Cristiano Ronaldo greets the crowd during his presentation at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, in this July 6, 2009 file photograph. Madrid, who won the Spanish league last May for the 32nd time, have defied Spain's financial crisis to become the first club in any sport to generate more than 500 million euros ($664 million)in annual revenues, Deloitte said in its annual Football Money League for 2011-12. Picture taken July 6, 2009. REUTERS/Juan Medina/Files (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER BUSINESS)

El plan de Florentino Pérez pasaba por Kaká, Benzema y Xabi Alonso, jugadores que contrató y gastó hasta 136 millones de euros. Por Cristiano, finalmente, llegó a pagar 96 para cerrar ese mercado, el mismo en el que el Barcelona contrató a Zlatan Ibrahimovic. Así que, se concretó el fichaje más resonante de los últimos años, por lo que significó y los resultados que logró.

Dejar el Real Madrid

Más allá de los desacuerdos internos con el presidente Florentino Pérez, fue un golpe al fútbol cuando se supo que Cristiano Ronaldo había pedido que el Real Madrid le baje el valor de su pase para que la Juventus pueda ficharlo.

La prensa especulaba que lo que buscaba Cristiano era un contrato que superase al que tenía Lionel Messi en el Barcelona y pasar a ser el mejor pagado del fútbol, sin embargo, el mismo portugués explicó una de sus razones.

“Sentía que dentro del interior del club ya no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable”, contó en una entrevista con France Football.

Lo que busca Cristiano es la gloria deportiva. Si bien había ganado tres Champions League seguida, sentía que ya no lo valoraban así. Por eso, en plena celebración por la Orejona en Kiev. “Fue muy bonito estar en el Real Madrid”, dijo y la despedida era inminente.

El 10 de julio del 2018 el club emitió un comunicado donde sellaba el traspaso a la Juventus y prácticamente señalaba al jugador como responsable de no seguir en la institución. 16 títulos, más de treinta reconocimientos individuales y 451 goles en 438 partidos.

Hubo intentos de que regrese al Real Madrid, pero para Cristiano ya era una caso cerrado. Florentino lo intentó meses después de su partida y nada. Este año, según el ‘Chiringuito’ el mismo Ancelotti lo quería, aunque luego fue desmentido por el entrenador y por el mismo jugador.

“Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha quedado registrada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares”, publicó en un comunicado el jugador. Así, la historia de regreso al equipo donde es ídolo se cerró para siempre. Además, esto se sentenció cuando se hicieron públicos los audios de Florentino Pérez donde critica a figuras como Raúl González, Iker Casillas y al mismo Cristiano Ronaldo. “Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, ahí en la tele. Que la vio todo el mundo mundial ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, se escucha decir a Florentino Pérez.

Aceptar propuesta City

Ya L’Équipe había advertido en 24 de agosto que Cristiano Ronaldo buscaba marcharse hacia el Manchester City. Dos días después el diario “AS” confirmó el acuerdo entre el club inglés y el jugador. De inmediato se generó una corriente de opinión en contra del jugador. Muy identificado con el Manchester United, donde jugó entre el 2003 y 2009, no se le veía jugando con los Citizens de Pep Guardiola. Pero Cristiano había decidido salir de la Juventus y el City era una de las opciones abiertas.

“Sé que somos profesionales, pero cuando juegas en el Manchester United no te vas al Manchester City”, declaró el técnico de los ‘Red Devils’ Ole Gunner Solskjaer cuando se supo del acuerdo. Hinchas furiosos quemaron camisetas-

El mundo alucinaba ya con el duelo entre el PSG de Lionel Messi y Manchester City de Cristiano Ronaldo, ya que el sorteo de la Champions League había determinado que compartan el grupo A. Felizmente, para Cristiano Ronaldo llegó la salvación con la llamada de Sir Alex Ferguson para convencerlo de ir al Manchester United y con eso, la carta formal para comprar al jugador por 28 millones de euros.

SU PERSONALIDAD EN VIVO

No ir a Balón de Oro

El ánimo competitivo de Cristiano Ronaldo hace que no celebra nada que no sea ganar. Ante eso, en el 2019 simplemente decidió no asistir a la ceremonia del Balón de Oro al saber que no iba a ser quien reciba el trofeo.

La excusa fue que en ese momento estaba recibiendo el premio a Mejor Jugador de la Serie A. “Cristiano Ronaldo es el mejor de siempre y lo sabéis”, declaró Jorge Mendes, mientras en París, Lionel Messi recibía el Balón de Oro.

El año anterior ya se había ausentado de la ceremonia del The Best de setiembre del 2019 que ganó Lionel Messi. El portugués quedó en el tercer lugar, pero ese a ello no acudió a Milán aduciendo que tenía molestias en el aductor que le imposibilitaron movilizarse los 142 kilómetros que lo separaban desde Turín.

El portugués ha ganado cinco Balones de Oro. (Foto: EFE)

Dieta estricta

Cristiano Ronaldo tiene 36 años y se mantiene en el alto nivel con un estado físico que muchos futbolistas envidian. Con un gimnasio en su casa y una dieta estricta que cumple a raja tabla y en la que ha buscado incluir a su hijo mayor.

“A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta”, criticó públicamente de los gustos de su hijo mayor Cristiano Jr, de once años, quien también está practicando al fútbol. “Siempre come lo mismo: brócoli, pollo y arroz”, aseguró en una entrevista Daouda Peeters, excompañero en la Juventus. “Litros de agua, ciertamente no Coca Cola”, agregó el belga.

Minutos después de ser premiado como el mejor futbolista del siglo XXI, Cristiano Ronaldo del potencial de su hijo y fue contundente respecto a lo que no quiere para su alimentación.

La dieta de Cristiano es alta en verduras y frutas. No come carne roja y prefiere pollo y sobre todo pescado. En día de partidos, su dieta preferida es pasta integra.

Durante la Eurocopa, dio la vuelta al mundo la imagen de Cristiano sacando de la mesa una botella de Coca Cola. “Agua. Coca-Cola no”, dijo mientras dejaba de lado los envases. Este gesto hizo que las acciones de Coca Copa bajasen en más de 1% al día siguiente de lo sucedido.

Madre de sus hijos

Cristiano disfruta de los momentos familiares. Se sabe que tiene cuatro hijos. Cristiano Jr. es el mayor y el mismo jugador se encargó de contar que la identidad de su madre será confidencial. “Según lo acordado con la madre del bebé, que prefiere que su identidad se mantenga confidencial, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva. Ninguna información adicional será proporcionada sobre este tema y pido a todos respetar completamente mi derecho a la privacidad (y la del niño), al menos en asuntos tan personales como este”, publicó el jugador en el 2010 en sus redes sociales.

Según “Sunday Mirror”, la madre sería una mesera estadounidense, con quien llegó a un acuerdo para tener la custodia exclusiva del pequeño. Aunque luego, la versión fue que se trataba de una estudiante británica. “Nunca he dicho nada a nadie ni diré”, aclaró Cristiano en el documental sobre su vida que salió al aire en el 2015. “Cuando Cristiano Jr. crezca siempre le voy a decir la verdad, pero no lo voy a decir porque la gente quiere que lo diga”, aseguró.

A Cristiano Jr. le siguen los gemelos Eva y Mateo, de quienes se saben fueron concebidos en un vientre de alquiler. Se supo de su existencia cuando ya habían nacido, sin que se sepa quien es la madre, que se sería una mujer estadounidense. Mientras, su cuarto hijo es la pequeña Alana, que es hija de su relación con la modelo Georgina Rodríguez, quien se encarga de la crianza de todos los hijos del luso.

Su vida privada es la más protegida, y es en el campo de juego donde Cristiano ha mostrado todo su talento. Hoy con 36 años ha vuelto a Manchester United, acaso pensando en el retiro.

