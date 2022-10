“Es increíblemente irrespetuoso”, dijeron en la cadena Sky Sports para calificar el reciente acto de Cristiano Ronaldo en Manchester United. Restaba poquísimo para los 90 minutos y la transmisión de la Premier League mostró la imagen del portugués dejando la banca de los suplentes e ingresando al túnel de vestuarios de Old Trafford. Así, el delantero, que no participó en el partido contra Tottenham, no acompañó a sus compañeros en la celebración por el 2-0.

En medio de la alegría por la victoria frente a uno de los integrantes del ‘Big Six’, el técnico Erik Ten Hag adelantó que sobre el ‘caso CR7′ tomará medidas: “Me ocuparé de eso mañana”, indicó en conferencia de prensa. Pues bien, todo hace indicar que en la interna del club ya tomaron decisiones con relación al desplante del goleador.

Según información de los principales medios ingleses, Manchester United sancionará de dos formas al luso: castigo económico y deportivo. De entrada, el club debe multar a Cristiano por la cuestionable actitud en el ‘Teatro de los Sueños’. Asimismo, Ronaldo quedaría fuera del choque ante Chelsea del fin de semana.

Sobre lo último hay dos alternativas: el artillero repetiría entre los suplentes y no tendría participación ante los ‘Blues’ o saldría de la lista de convocados. Sin dudas, la relación entre el deportista, el comando técnico y la institución se daña conforme avanzan las semanas y ello afecta la armonía de la plantilla.

De hecho, en la emisión de Sky Sports, posterior al duelo frente a los ‘Spurs’, los especialistas coincidieron que el triunfo de los ‘Red Devils’ pasará a segundo plano, luego de la nueva pataleta del capitán de Portugal. “De lo único que van a hablar después de este partido es de Cristiano Ronaldo”, manifestaron.

Cristiano Ronaldo, puros gestos malos

El pasado fin de semana, el número 7 del United arrancó contra Newcastle. Pero, Ten Hag movió sus fichas y lo cambió antes de concluir las acciones. Luego de la decisión del DT, las cámaras de la televisión británica se acercaron al futbolista de 37 años para mostrar el descontento por la inesperada sustitución.

Hasta aquí, Cristiano está atravesando por una de las campañas más bajas de su carrera. El clasificado 20 en la reciente edición del Balón de Oro apenas anotó un gol en lo que va de Premier League. Tiene otra conquista y una asistencia en la Europa League.