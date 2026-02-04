¿Se va de Al Nassr?: las opciones que maneja Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo está otra vez en el centro de las especulaciones de mercado a medida que avanza la temporada 2025-26. Según medios portugueses y españoles, el delantero de Al-Nassr —que mañana cumple 41 años— se ha mostrado cada vez más frustrado con su situación en el fútbol saudí, pese a tener contrato hasta junio de 2027. Esta insatisfacción ha llevado a que su nombre vuelva a aparecer en el radar de clubes de otras ligas, en un posible cambio de aires este mismo verano.

La principal razón detrás de este posible movimiento estaría relacionada con la gestión deportiva y la política de fichajes en Al-Nassr. Ronaldo consideraría que el club no ha recibido el mismo respaldo económico que otros equipos de la liga, lo que podría haber limitado sus opciones de luchar por títulos importantes. Esta percepción de desigualdad se ha sumado a un ambiente de tensión interna que ha llevado al portugués incluso a ausentarse de algunos compromisos con el equipo.

Para que Ronaldo pueda salir del club antes de que termine su contrato, cualquier interesado tendría que activar la cláusula de rescisión estipulada en su contrato, que ronda los 50 millones de euros. Esa cifra, aunque elevada para un futbolista de su edad, no sería un obstáculo insalvable para clubes con suficiente capacidad financiera, ya sean de ligas europeas tradicionales o de otras competiciones en crecimiento.

Entre los posibles destinos que se han barajado, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y un eventual retorno al fútbol europeo aparecen como las opciones más factibles. La MLS ha ganado atractivo en los últimos años para estrellas veteranas, mientras que un regreso a Europa permitiría a Ronaldo seguir compitiendo al más alto nivel en la recta final de su carrera. La decisión final dependerá tanto del interés de clubes capaces de asumir su cláusula como de los propios planes deportivos de CR7.