Cristiano Ronaldo volvió a sacudir al mundo del fútbol con una confesión sobre su futuro. A los 41 años, el delantero portugués reconoció que probablemente la próxima temporada será la última de su carrera profesional, poniendo así una posible fecha al final de una trayectoria que comenzó hace 25 años. “Probablemente este sea mi último año en el fútbol”, señaló en una entrevista con Vogue, donde también aseguró que quiere cerrar su carrera dejando “un legado espectacular”.

El adiós, de concretarse, podría producirse en 2027, cuando termine su vínculo con Al Nassr. El contrato del portugués con el conjunto saudí se extiende hasta julio de ese año, por lo que su última temporada podría coincidir con el cierre de dicho acuerdo. Ronaldo, sin embargo, todavía no ha establecido una fecha exacta para su último partido y dejó abierta la posibilidad de que sus planes puedan modificarse.

“ESTE ES PROBABLEMENTE MI ÚLTIMO AÑO EN EL FÚTBOL”.



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A 24 goles de una cifra histórica

En paralelo a la planificación de su retiro, Ronaldo tiene un objetivo que podría convertirse en el último gran desafío de su carrera: llegar a los 1000 goles oficiales. Actualmente suma 976 tantos entre clubes y selección, por lo que necesita marcar 24 goles más para alcanzar una cifra inédita. La cuenta incluye 830 goles a nivel de clubes y 146 con Portugal.

El portugués todavía tendrá toda la temporada 2026-27 para intentar alcanzar esa marca. Su desafío, además, adquiere una dimensión especial porque su intención es retirarse después de cumplir un objetivo que durante los últimos años se convirtió en una de las grandes obsesiones de su carrera. Si mantiene su promedio goleador, los 1000 podrían llegar antes del final de la temporada.

🤩 Hace exactamente 23 años, Cristiano Ronaldo ingresó por Nicky Butt al minuto 60 de un partido ante Bolton por la #PremierLeague y, así, se produjo el debut oficial del Bicho con la camiseta del Manchester United.



El resto es historia... 🐐



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Ronaldo también habló de lo que espera encontrar cuando abandone definitivamente las canchas. El cinco veces ganador del Balón de Oro reconoció que dejar el fútbol significará un cambio enorme después de más de dos décadas como profesional, pero ya tiene algunos planes: viajar, disfrutar de su familia y dedicar más tiempo al pádel, uno de sus grandes pasatiempos.

El portugués, además, viene de disputar su último Mundial con Portugal, torneo en el que marcó tres goles antes de la eliminación de su selección. Aunque no pudo conquistar la Copa del Mundo, Ronaldo deja una carrera marcada por cinco Champions League, cinco Balones de Oro y títulos con Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y Portugal. Ahora, la cuenta regresiva parece tener dos números: 2027 y 1000.

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