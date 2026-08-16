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Resumen

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Cristiano Ronaldo busca los 1000 goles en su carrera. (Foto: AFP)
Cristiano Ronaldo busca los 1000 goles en su carrera. (Foto: AFP)
/ THOMAS COEX
Por Marco Quilca León

Cristiano Ronaldo volvió a sacudir al mundo del fútbol con una confesión sobre su futuro. A los 41 años, el delantero portugués reconoció que probablemente la próxima temporada será la última de su carrera profesional, poniendo así una posible fecha al final de una trayectoria que comenzó hace 25 años. “Probablemente este sea mi último año en el fútbol”, señaló en una entrevista con Vogue, donde también aseguró que quiere cerrar su carrera dejando “un legado espectacular”.

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