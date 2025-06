Cristiano Ronaldo tiene tiempo para todo. Mientras concentra para disputar la gran final de la Nations League entre Portugal y España (este domingo, 2 p.m., hora peruana), CR7 vivió una conferencia de prensa distendida en la que despejó dudas sobre su presencia en el Mundial de Clubes 2025 que empieza este sábado 14 de junio.

“Es irrelevante, lo importante es la selección”, empezó diciendo el astro portugués, aunque luego indicó que “hubo muchos contactos, unos con sentido y otros no. No voy al Mundial de Clubes, pero he recibido muchas invitaciones”.

El futbolista de 41 años, que parece haber terminado su etapa en el Al Nassr de Arabia Saudita, sorprendió a la sala de prensa al revelar que fue contactado por varios clubes argentinos. “Tuve propuestas para jugar con uno de sus clubes en el Mundial de Clubes. No se puede decir ‘de este agua no beberé’, pero lo veo difícil, aunque nunca se sabe”.

🇦🇷🇵🇹 Cristiano Ronaldo:



"Recibí llamados desde ARGENTINA para jugar el Mundial De Clubes, nunca se sabe, pero es difícil"



“No soy argentino, pero tengo ganas de ir. Tengo mucho cariño por el país, por los Argentinos y por Messi” pic.twitter.com/LmUypapEfI — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 7, 2025

Cristiano Ronaldo y su relación con Messi

Como de costumbre, a Cristiano Ronaldo le preguntaron por Lionel Messi, con quien protagonizó una de las mejores rivalidades en la historia del fútbol. “Estuvimos durante 15 años en el escenario principal del fútbol. Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es de ese país. Me gusta mucho el país, me gustaría ir a conocer”.

“Con Leo (Messi) fuimos rivales por muchos años, pero le tengo mucho cariño. Antes yo le traducía en las galas de Balón de Oro cuando nos hablaban en inglés. Siempre fue respetuoso conmigo. Nunca se sabe si podremos compartir algún partido juntos”, finalizó.

****

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ