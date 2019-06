Cristiano Ronaldo a De Ligt: "Ven conmigo a la Juventus", tras final de UEFA Nations League

El último domingo se desarrolló la final de la UEFA Nations League entre Portugal y Holanda, en donde los lusos se proclamaron campeones de la mano de Cristiano Ronaldo. Según informó el periodista español David de las Herbas, CR7 habría invitado al joven Matthijs de Ligt a juegue junto a él en la Juventus desde la temporada 2019-20.

"Cristiano me ha dicho tras la final que me vaya con él a la Juventus. Me sorprendió esa petición, no lo entendí al principio, por eso me reí. Pero ahora me voy de vacaciones y a pensar en lo que es mejor para mí, luego decidiré. Creo que lo más importante es jugar", precisó el joven holandés.

Matthijs de Ligt desempeñó una gran labor con su selección en la UEFA Nations League y en general, a lo largo de su temporada en el Ajax de su país. A partir de ello, es que su nombre suena fuerte en lo grandes de Europa, siendo Barcelona el club más interesado.

Cabe señalar que Portugal se impuso por 1-0 en el estadio Dragão y con ello, Cristiano Ronaldo consiguió su segundo título con su selección.