Jugador del Año de la UEFA: ¿Qué tan objetivo es el premio que irá a manos de Cristiano, Messi o Van Dijk?

Este jueves la UEFA anunció a sus tres finalistas al Premio Jugador del Año de la temporada 2018-19. Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) y Virgil van Dijk (Liverpool) ya se aseguraron el podio. Los tres hicieron méritos suficientes para ganar el trofeo, ¿pero es posible comparar los 51 goles de Leo o los 31 de Cristiano con los mil minutos que estuvo Van Dijk sin ser regateado? ¿Bajo qué parámetros se mide la influencia en el juego de dos delanteros y un defensor? Dos preguntas que caen al ver la lista de uno de los galardones más importantes del mundo, luego del premio The Best de la FIFA y el Balón de Oro.

► Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi: “La diferencia es que gané la Champions con clubes diferentes”

En total fueron 135 jurados los que eligieron al ganador que se dará a conocer durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, el próximo 29 de agosto en Mónaco. Treinta y dos de ellos son entrenadores de los clubes que participaron en la primera fase de la Liga de Campeones pasada, 48 de la Europa League y 55 son periodistas seleccionados por la European Sports Grupo (ESM), que representa a cada una de las federaciones miembro de la UEFA. El sistema de votación fue el siguiente: los miembros del jurado votaron a sus mejores tres jugadores. El primero recibió cinco puntos, el segundo tres y el tercero solo uno.

El solo hecho de que la elección recaiga en personas que se ven influenciados de alguna manera por el acercamiento que han tenido en algún momento de sus carreras con alguno de los finalistas (en el caso de los técnicos) o en hombres de prensa que no son ajenos a un determinado gusto por un futbolista en particular provoca que la votación pierda objetividad. La limitación a los entrenadores, de no elegir a los jugadores de su mismo equipo, no ayuda de mucho.

Otro factor que añade arbitrariedad al premio es que se toman en cuenta dos tipos de méritos: el individual y el colectivo. Por ejemplo: Messi marcó más de 50 goles con el Barcelona, pero solo obtuvo la Liga. Cristiano no fue goleador en la Serie A, aunque se consagró con su selección en la Liga de Naciones de la UEFA. Y Virgil van Dijk alzó la Champions League, el torneo más importante de clubes.

Los tres tienen derecho a ganar el premio por lo demostrado durante la temporada pasada, pero los éxitos obtenidos no son comparables.

-Messi y una temporada a dos caras-

Si nos referimos a logros individuales, Lionel Messi tuvo un 2018-19 estelar, algo que nos tiene acostumbrados. Fue ‘Pichichi’ en la Liga con 34 goles, también máximo goleador de la Champions con 12, protagonizó una de las mejores actuaciones en la historia de la Liga de Campeones en la semifinal de ida ante el Liverpool y batió varios récords. Sin embargo, solo ganó el torneo local y la Supercopa de España, dos premios que para el Barcelona son menores.

-Cristiano y su primer reto-

‘CR7’ llegó a la Juventus para sacarlo campeón de la Champions. Ese fue el principal objetivo que no se cumplió en la campaña pasada. El portugués no fue ‘Capocannoniere’ de la Serie A (quedó en el cuarto lugar), solo anotó seis goles en la Liga de Campeones (su peor marca desde el 2010-11), pero ganó la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal marcando en la semifinal y final (Bernardo Silva fue elegido mejor jugador de ese torneo y ganó la Premier, pero ni siquiera figuró entre los diez finalistas), y obtuvo el octavo título liguero con el cuadro turinés, además de la Supercopa de Italia.

-Van Dijk, el muro holandés-

Para un defensor central, estar mil minutos sin ser regateado es un verdadero reto. Virgil Van Djik lo hizo. Campeón de la Champions y mejor jugador de la temporada en la Premier League, el holandés fue un verdadero muro para los delanteros rivales. El jugador del Liverpool tuvo un impacto creciente para el juego tan electrizante que impuso Jürgen Klopp en su equipo.

-Los que completaron el ‘Top 10’-

La lista no termina con Messi, Cristiano y Van Dijk. Hay siete futbolistas más que completaron el ‘Top 10’ de los mejores de Europa. Alisson Becker (Liverpool – 57 puntos), Sadio Mané (Liverpool – 51), Mohamed Salah (Liverpool - 49), Eden Hazard (Chelsea – 38), Matthijs de Ligt (Ajax – 27), Frenkie de Jong (Ajax – 27) y Raheem Sterling (Manchester City – 12).

Sin dudas, los tres finalistas hicieron méritos para ganar el galardón. ¿Pero qué aspecto debería valorarse más en este tipo de premiaciones? ¿Los logros individuales o los colectivos? Ahí radica la verdadera polémica.