Cristiano Ronaldo tiene un objetivo por delante y no parará hasta conseguirlo. En un partido válido por la fecha 4 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el astro portugués marcó un gol en el 2-0 ante Al Itthihad de Karim Benzema, su excompañero en el Real Madrid. Sadio Mané fue el autor del otro tanto.

De esta manera, Cristiano sumó su gol 946 como profesional, una cifra que esperar seguir alargando hasta llegar a los mil festejos. El ‘Comandante’ quiere ser el primer futbolista en la historia en llegar a los cuatro dígitos marcando.

El encuentro inició con dominio de los visitantes, que rápidamente encontraron espacios en la defensa rival. Al minuto 9, el senegalés Sadio Mané abrió el marcador con una volea de primera intención, tras un centro preciso de Kingsley Coman, firmando un auténtico golazo.

Llega a 946 ⚽️ pic.twitter.com/zYPlzlRmwx — Arielipillo (@arielipillo) September 26, 2025

Después del tanto inicial, el Al-Nassr mantuvo la presión alta, aunque sin tanta claridad en los metros finales. Fue entonces cuando apareció Cristiano Ronaldo, que no perdonó frente al arco y amplió la ventaja antes del descanso.

Al minuto 35, el astro portugués alcanzó su gol número 946 en su carrera profesional. La jugada inició con un rebote en el área, que terminó en los pies de Mané, quien envió un centro perfecto para que Cristiano definiera con un potente cabezazo.

Son, en total, 1288 partidos los que ha disputado el luso en su carrera. Con 40 años y el Mundial 2026 en el horizonte, ‘CR7’ ha quedado a 54 anotaciones de llegar a los mil.

Máximos goleadores en la historia del futbol

946 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

882 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

697 – Robert Lewandowski (Polonia)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

621 – Eusebio (Portugal)

