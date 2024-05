Al Nassr cayó 5-4 por penales ante Al Hilal por la final de de la Copa del Rey de Campeones, este viernes 31 de mayo del 2024. Cristiano Ronaldo no pudo soportar la derrota y derramó lágrimas al no poder conseguir el trofeo. Recordemos que el astro portugués no ha logrado ganar un título con el conjunto amarillo.

💔🇸🇦🇵🇹 Nos destroza ver estas imágenes de Cristiano Ronaldo LLORANDO tras perder una final con Al Nassr.pic.twitter.com/QMDdJyYlCM — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) May 31, 2024