Cristiano Ronaldo: el luso estaría siendo presionado para acudir al The Best junto a Lionel Messi

Este lunes 24 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del The Best, en la cual se premia al mejor jugador de la última temporada 2017-18, entre otras distinciones que se hacen. Sin embargo, la asistencia de Cristiano Ronaldo es la gran duda de la FIFA, pues el luso a pesar de estar nominado, podría no hacerse presente en la premiación.

Según aseguró "Don Balón", quien sí estaría en la ceremonia es Lionel Messi. El crack argentino no se encuentra dentro de los candidatos a mejor jugador (Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah), pero sí a mejor gol de la última temporada.

Por su parte, la posible ausencia de Cristiano Ronaldo preocupa a la FIFA, pues el ex Real Madrid no se presentó a la premiación organizada por la UEFA, en donde el más galardonado fue su ex compañero, Luka Modric.

Es por ello que 'CR7' estaría recibiendo presiones para asistir a la ceremonia del 24 de septiembre y se estarían llevando a cabo algunas gestiones para que se concrete su asistencia.

Cabe precisar que el crack portugués no tuvo un buen inicio en la Champions League con Juventus. Ronaldo fue expulsado ante Valencia a los 29 minutos de juego y se retiró entre lágrimas del campo.