Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués volvió a marcar con Al Nassr y alcanzó los 986 goles oficiales en su carrera, por lo que quedó a solo 14 tantos de la ansiada marca de los 1.000. El tanto llegó este viernes, durante el encuentro frente a Al Ahli por la Saudí Pro League.
Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués volvió a marcar con Al Nassr y alcanzó los 986 goles oficiales en su carrera, por lo que quedó a solo 14 tantos de la ansiada marca de los 1.000. El tanto llegó este viernes, durante el encuentro frente a Al Ahli por la Saudí Pro League.
A los 14 minutos de juego, el atacante apareció dentro del área para cazar un balón y conectar un remate de primera. Su definición terminó en el fondo de la red y significó el 1-0 parcial para el equipo dirigido por Jorge Jesus. Una vez más, el portugués demostró su instinto goleador y alimentó la expectativa por alcanzar una marca inédita.
Sin embargo, cuatro minutos después, Cristiano tuvo la oportunidad de ampliar su cuenta personal desde el punto de penal. Esta vez, el desenlace fue diferente: el capitán portugués no consiguió convertir y desperdició la posibilidad de celebrar su segundo tanto de la tarde.
A sus 41 años, Ronaldo mantiene vigente el desafío de llegar a los 1.000 goles oficiales, una cifra que persigue desde hace varias temporadas. Con 986 anotaciones en su registro personal, cada partido de Al Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a un objetivo que podría convertirlo en protagonista de otro capítulo histórico del fútbol mundial.