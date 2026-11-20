Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués volvió a marcar con Al Nassr y alcanzó los 986 goles oficiales en su carrera, por lo que quedó a solo 14 tantos de la ansiada marca de los 1.000. El tanto llegó este viernes, durante el encuentro frente a Al Ahli por la Saudí Pro League.

A los 14 minutos de juego, el atacante apareció dentro del área para cazar un balón y conectar un remate de primera. Su definición terminó en el fondo de la red y significó el 1-0 parcial para el equipo dirigido por Jorge Jesus. Una vez más, el portugués demostró su instinto goleador y alimentó la expectativa por alcanzar una marca inédita.

🇵🇹🔥 GOL DE CRISTIANO RONALDO EN AL-NASSR. A ¡CATORCE! de los MIL GOLES. https://t.co/2S2p3hcT8G — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 20, 2026

Sin embargo, cuatro minutos después, Cristiano tuvo la oportunidad de ampliar su cuenta personal desde el punto de penal. Esta vez, el desenlace fue diferente: el capitán portugués no consiguió convertir y desperdició la posibilidad de celebrar su segundo tanto de la tarde.

🚨🚨| Cristiano Ronaldo couldn’t believe he missed the penalty that would have given him his brace and doubled Al Nassr’s lead. 😕❌ https://t.co/pm3L9uSbKp — CentreGoals. (@centregoals) November 20, 2026

A sus 41 años, Ronaldo mantiene vigente el desafío de llegar a los 1.000 goles oficiales, una cifra que persigue desde hace varias temporadas. Con 986 anotaciones en su registro personal, cada partido de Al Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a un objetivo que podría convertirlo en protagonista de otro capítulo histórico del fútbol mundial.