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Resumen

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El juvenil brasileño celebró imitando el icónico ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo. (Foto: Captura de pantalla)
El juvenil brasileño celebró imitando el icónico ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo. (Foto: Captura de pantalla)
Por Marco Quilca León

La Messi Cup -torneo que lleva el nombre de Lionel Messi- sigue dejando imágenes para destacar. Esta vez, el protagonista fue Matheus Silva, futbolista de la categoría Sub 16 de Flamengo, quien marcó un golazo ante Barcelona y lo celebró con el característico ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo, su máximo ídolo. El tanto abrió el camino para la goleada del conjunto brasileño frente al equipo español.

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