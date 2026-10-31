La Messi Cup -torneo que lleva el nombre de Lionel Messi- sigue dejando imágenes para destacar. Esta vez, el protagonista fue Matheus Silva, futbolista de la categoría Sub 16 de Flamengo, quien marcó un golazo ante Barcelona y lo celebró con el característico ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo, su máximo ídolo. El tanto abrió el camino para la goleada del conjunto brasileño frente al equipo español.

Apenas a los ocho minutos de juego, Silva recibió el balón dentro del área y, tras una gran acción colectiva de Flamengo, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo. El arquero del Barcelona no pudo hacer nada para evitar el 1-0. La definición sorprendió por su precisión y potencia, pero también por la celebración que vino después: el juvenil imitó el festejo que hizo mundialmente famoso el delantero portugués.

El encuentro correspondió a la disputa por los puestos del quinto al octavo de la Messi Cup. Ambos equipos llegaron a esta instancia después de perder sus respectivas semifinales, por lo que buscaban cerrar su participación en el torneo juvenil con una victoria. Flamengo terminó imponiéndose con autoridad ante el cuadro azulgrana.

¡¡FESTEJÓ COMO CR7 EN LA #MESSICUP!! Matheus Silva definió perfecto al ángulo y firmó el primero de Flamengo vs. ¡BARCELONA! 📺 Mirá toda la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4OYk0YFtLk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026

Con este resultado, el equipo brasileño quedó a la espera del ganador del duelo entre Boca Juniors y Benfica para disputar el partido por el quinto puesto, programado para este domingo 1 de noviembre. El perdedor de ese cruce se enfrentará al Barcelona por la sexta posición.

La Messi Cup reúne a algunas de las principales promesas del fútbol mundial en una competencia que lleva el nombre de Lionel Messi. El torneo también permite observar de cerca a jóvenes talentos que buscan abrirse camino en el fútbol profesional. Matheus Silva fue uno de ellos: con un remate espectacular y una celebración inspirada en Cristiano Ronaldo, dejó una de las postales más llamativas de la jornada.

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