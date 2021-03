Cristiano Ronaldo no cocina en casa: las prohibiciones marcadas por Georgina Rodríguez en el hogar de CR7

Cristiano Ronaldo tiene permitido hacer todo dentro del campo: armar jugadas, ser un finalizado letal, lanzar tiros libres y anotar goles de cabeza. Sin embargo, ello cambia cuando arriba a su hogar en Turín. Su pareja, Georgina Rodríguez, ha develado las prohibiciones que tiene CR7 en su casa.

La modelo tuvo una interesante conversación con Sportweek, revista del diario La Gazzetta dello Sport de Italia. En dicha charla, Georgina develó algunos detalles curiosos de su relación con Cristiano Ronaldo, atacante de la Juventus.

“Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar. Pero él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino”, afirmó.

Cristiano Ronaldo buscará eliminar al Porto con la Juventus

Asimismo, también develó que CR7 tiene prohibido cambiar los focos de toda la casa: “Es imposible, tenemos unos techos tan altos... ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una bombilla a casi seis metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedicate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”, finalizó.

CR7 buscará revertir la serie de Champions League

Como no es habitual en los últimos años, Juventus no está dominando la Serie A. Se ubica en tercer lugar a más de dos partidos de distancia con el líder Inter de Milán. Sin embargo, lo más preocupante radica en torno a la Champions League: en la ida de los octavos de final, Porto venció por 2-1 a Juventus, por lo que deberá tratar de revertir aquel marcador en la vuelta. El duelo se jugará nueve de marzo en Turín.

