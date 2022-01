A sus 36 años, Cristiano Ronaldo regresó a Inglaterra para defender nuevamente los colores del Manchester United, club con el que se hizo conocido a nivel mundial. Y, pese a tener contrato por delante, el portugués no le cierra las puertas a ninguna liga del mundo, incluso a las de Sudamérica, aunque hoy por hoy sea algo irreal.

En una reciente entrevista con ESPN Brasil, CR7 explicó que tiene un gran cariño por Brasil y que es más cercano a su cultura de lo que muchos piensan. “Lo que puedo decir con absoluta certeza es que Brasil es un país hermano. Por la relación que tengo con mis compañeros, por la cultura, los brasileños que viven en Portugal. Mi hermana vive en Brasil, casada con un brasileño. Hago mis cursos de nutrición con brasileños. Es un país al que tengo mucho respeto. Sé mucho de Brasil”, comenzó diciendo el delantero.

Asimismo, y a pesar de que no está entre sus objetivos, Cristiano Ronaldo no descartó la posibilidad de jugar algún día en Brasil. “Nadie dijo que volvería a Manchester a los 36 años y acá estoy. ¿Jugar en Brasil? No sé. Está lejos de mis pensamientos, pero en el fútbol todo es posible, no sé”, respondió.

Cabe mencionar que, en los últimos años, el fútbol brasileño se ha caracterizado por realizar grandes contrataciones como las de Hulk, Eduardo Vargas, Zé Roberto o, recientemente, Diego Godín.

Comparación con Ronaldo Nazario

En la misma entrevista, Cristiano Ronaldo habló de Ronaldo Nazario de Lima y también de Ronaldinho, dado que surgió una triple comparación. No obstante, el luso no quiso decir quién es el mejor para él.

“Los tres dejamos un legado, nuestra historia. Puedo decir, de hecho, que gané más títulos individuales que ellos, pero ellos ganaron mundiales. Simpatizo mucho con los dos, crecí viéndolos. Decir quién es el mejor, el segundo, no es lo más importante. Prefiero quedarme con que son ídolos y dejaron una hermosa historia en el fútbol”, sentenció el ex Juventus.

