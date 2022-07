La continuidad de Cristiano Ronaldo en las filas del Manchester United no parece segura, a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio del 2023: no se unió a la pretemporada del club ni tampoco estará en la gira de amistosos por Tailanda y Australia. Si bien las circunstancias son negativas, el técnico Erik Ten Hag confía en trabajar con el portugués.

Este lunes, el entrenador neerlandés brindó una conferencia de prensa, en la que no pudo evitar referirse al futuro de ‘CR7’ y fue claro con su posición. “No está a la venta, lo tenemos en nuestros planes. No está con nosotros en este momento por cuestiones personales”, manifestó el nuevo estratega de los ‘Diablos rojos’.

Recordemos que el club inglés había indicado que el destacado futbolista se ausentó de los trabajos por temas privados y ese asunto también causó su baja de los amistosos. “Estamos planeando las cosas con Cristiano Ronaldo para esta temporada, eso es todo”, agregó el DT.

“Hemos tenido una charla antes de que saliera todo este tema. Fue una buena conversación y no me ha dicho que se quiera ir... lo he leído. Queremos el éxito juntos”, aseguró el entrenador, que espera novedades positivas en los próximos días.

Finalmente, Erik Ten Hag resaltó su deseo de tener a ‘CR7’ junto al plantel del Manchester United para el inicio de la competencia oficial. “¿Cómo hacer feliz a Cristiano Ronaldo? No sé, tengo muchas ganas de trabajar con él”, concluyó.

Cabe mencionar que el portugués fue el goleador de los ‘Diablos Rojos’ en la Premier League anterior, con 18 anotaciones en total; mientras que en la Champions League consiguió seis celebraciones en siete encuentros. A pesar del buen rendimiento que tuvo astro del fútbol, el nivel colectivo del equipo fue un gran déficit en el curso 2021-22.