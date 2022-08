El mercado de fichajes en Europa aún cerrará a finales del presente mes de agosto y el nombre de Cristiano Ronaldo continúa siendo uno de los grandes protagonistas. Distintos medios internacionales informan que el portugués está buscando una salida del Manchester United con la intención de seguir jugando en la UEFA Champions League.

Uno de los clubes que venía siendo relacionado con CR7 era el Atlético de Madrid, de España. Sin embargo, y de acuerdo a Edu Aguirre, periodista de ‘El Chiringuito’ y amigo cercano del luso, esto es prácticamente imposible.

“No es solamente (Diego) Simeone el que se empeña en traer a Cristiano Ronaldo, sino que el problema de masa salarial, el fair play que tiene el Atlético de Madrid es así. Gil Marín (presidente del club) está intentando cuadrar números para quitarse delanteros y a ver cómo encaja Cristiano Ronaldo en el Atlético de Madrid”, comenzó diciendo el hombre de prensa.

“Yo creo que Cristiano no jugará en el Atlético. Creo que casi con toda seguridad que no jugará en el Atlético. Tampoco puede pagar el sueldo de Cristiano Ronaldo el Atlético de Madrid. No va a jugar en el Atlético. Tendría que pasar una cosa... que darse un giro de 180 grados de cambio”, añadió.

CONTRATO CON MANCHESTER UNITED

Cristiano Ronaldo tiene vínculo vigente con el equipo de la Premier League hasta junio del próximo año.