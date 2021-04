Florentino Pérez asistió a El Chiringuito y confirmó que Cristiano Ronaldo no regresará al Real Madrid. El mandamás de la ‘Casa Blanca’ fue contundente sobre el portugués e indicó que no regresará pese a lo mucho que le ha dado al club español en sus casi 10 temporadas.

Cristiano Ronaldo no está en la agenda merengue

El presidente del Real Madrid afirmó que el portugués no regresará a la ‘Casa Blanca’: “No volverá al Real Madrid porque tiene contrato con Juventus. No tiene sentido. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho pero no tiene sentido que vuelva”, afirmó Florentino Pérez sobre Cristiano Ronaldo.

Sergio Ramos con un pie y medio fuera

“A Sergio Ramos lo quiero mucho pero estamos en una situación muy mala, tenemos que ser realistas sobre lo que nos pasa. De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada y ya luego veremos lo que pasa con la temporada que viene”, fueron las contundentes declaraciones de Florentino sobre el capitán del Real Madrid.

Además, afirmó que este año no se rebajó el sueldo a diferencia de la temporada pasada: “Hay muchos jugadores que se bajaron el 10% de su sueldo como Odegaard y Odriozola. Hay gente que es solidaria con el club. El año pasado Ramos aceptó rebajarse el 10% del sueldo pero este año no”, indicó.

“El Madrid necesita un cambio. Cada “x” tiempos se necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas, tenemos que movernos y recuperar la ilusión. Hace unos años jugábamos con los mismos y ganábamos todas las Copas de Europa pero es verdad que necesitamos cambiar”, indicó Florentino Pérez.

