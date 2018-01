Parece que el romance entre Cristiano Ronaldo y Real Madrid está a punto de quebrarse. Las informaciones indican que el portugués se encuentra descontento en el club blanco debido a su sueldo, que sería inferior al de otras estrellas, como Neymar y Messi.

El delantero luso busca una mejora en el salario argumentando que es el mejor del mundo, luego de que ganara su quinto Balón de Oro y segundo The Best. Sin embargo, en Real Madrid no ven con buenos ojos el pedido de Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que el portugués tiene 32 años y no atraviesa un buen momento.

Con este panorama, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya estaría buscando una serie de opciones de cracks que puedan reemplazar a Cristiano Ronaldo, con quien se habría roto la relación.

El titular de Real Madrid sabe que necesita un galáctico para sustituir a Cristiano Ronaldo y el mercado de fichajes en este momento le ofrece más de un candidato.