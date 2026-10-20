Cristiano Ronaldo podría pasar de ser la principal figura de Al Nassr a convertirse en uno de sus propietarios. El delantero portugués aparece entre los posibles compradores del club saudí, que atraviesa una grave crisis financiera y tendría una deuda de 200 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por el medio Goal.

Según el citado medio, ya existen negociaciones para una eventual venta de la institución. Entre los candidatos para adquirirla figura RedBird Capital, empresa propietaria del AC Milan, además de Cristiano Ronaldo, quien participaría en la operación junto a otros socios inversores. Por ahora, no se ha confirmado un acuerdo definitivo ni que el futbolista haya presentado una oferta formal.

La posibilidad de que el atacante se convierta en dueño de Al Nassr marcaría un nuevo capítulo en su relación con el fútbol saudí. Ronaldo llegó al equipo a finales de 2022 y se convirtió en el rostro más reconocido de un proyecto que busca consolidar a la liga de Arabia Saudita como un destino atractivo para las principales figuras internacionales.

⚠️🇸🇦 Al-Nassr está en una GRAVÍSIMA CRISIS FINANCIERA con una deuda de ¡¡200 MILLONES DE DÓLARES!! y ya hay negociaciones secretas para VENDER EL CLUB. ‼️ Los dos candidatos a comprarlo son la empresa RedBird Capitals, actual propietaria del AC Milan, y el mismísimo CRISTIANO RONALDO, junto a otros socios inversores. Recordemos que hoy gana ¡€208M ANUALES! como jugador a sus 41 años. 💰 Vía @goal. — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026

El aspecto económico también llama la atención. A sus 41 años, el portugués percibe una remuneración anual cercana a los 208 millones de euros por su contrato como futbolista, según las cifras difundidas en distintos reportes. Su eventual participación en la compra del club, sin embargo, dependería de los términos de la operación y de la incorporación de los socios inversores mencionados en la información.

La posible venta se produce en medio de la incertidumbre sobre la situación financiera de Al Nassr. Aunque Goal reportó la existencia de negociaciones y señaló a los potenciales interesados, todavía falta conocer el alcance de la deuda, las condiciones de una eventual transacción y si Ronaldo avanzará finalmente con la compra. De concretarse, el portugués podría asumir un papel dirigencial en el club donde continúa su carrera como jugador.

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