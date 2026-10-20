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Resumen

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Cristiano Ronaldo figura entre los posibles interesados en adquirir el equipo saudí. (Foto: Liga Profesional Saudí)
Cristiano Ronaldo figura entre los posibles interesados en adquirir el equipo saudí. (Foto: Liga Profesional Saudí)
Por Marco Quilca León

Cristiano Ronaldo podría pasar de ser la principal figura de Al Nassr a convertirse en uno de sus propietarios. El delantero portugués aparece entre los posibles compradores del club saudí, que atraviesa una grave crisis financiera y tendría una deuda de 200 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por el medio Goal.

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