Cristiano Ronaldo podría dar un nuevo paso en su relación con el Al-Nassr y pasar de ser la principal figura del equipo saudí a convertirse también en uno de sus propietarios. Según informó el diario portugués A Bola, el delantero integra un consorcio de cinco inversores que negocia con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) la adquisición del control del club.

La operación todavía se encuentra en fase de negociación y no existe un acuerdo definitivo. Sin embargo, el proyecto contempla la participación de importantes figuras del mundo empresarial y deportivo, entre ellas Gerry Cardinale, propietario del Milan.

El consorcio está compuesto por cinco inversores. Además de Cristiano Ronaldo y Cardinale, forman parte del grupo tres empresarios saudíes vinculados al mercado deportivo y empresarial del país.

La intención del grupo es presentar una oferta al PIF para adquirir el control del Al-Nassr, club del que el fondo soberano saudí posee actualmente el 75 % de las acciones.

Las conversaciones todavía no han terminado y uno de los principales puntos pendientes será alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de una eventual venta.

Al Nassr vs Al Khaleej EN VIVO con Cristiano Ronaldo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 7 de la Saudi Pro League. / FAYEZ NURELDINE

¿Cuánto tendría que invertir Cristiano Ronaldo?

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente el valor de la posible operación. De acuerdo con los reportes sobre la negociación, los cinco integrantes del consorcio tendrían que aportar varios millones de dólares para hacer viable la adquisición.

El grupo deberá llegar a un entendimiento con el PIF sobre el precio y los términos de la transacción antes de que pueda concretarse el cambio de control del club.

Cristiano Ronaldo ya tendría una participación del 5 % del Al-Nassr, según la información publicada por la prensa, por lo que una eventual operación le permitiría aumentar su presencia en la estructura accionarial.

Gerry Cardinale ya es propietario del Milan

La posible operación también pondría al Al-Nassr en el radar de uno de los empresarios más importantes del fútbol internacional. Gerry Cardinale es propietario del Milan desde 2022, cuando su empresa de inversión, RedBird Capital Partners, adquirió el club italiano.

Cardinale también mantiene inversiones en otros sectores deportivos, por lo que una eventual adquisición del Al-Nassr ampliaría su presencia en el fútbol internacional y establecería un vínculo empresarial entre dos importantes mercados futbolísticos.

VIDEO RECOMENDADO