Cristiano Ronaldo celebra el gol del Al-Nassr contra el Al-Abha en la Liga Profesional Saudí. Foto: Liga Profesional Saudí
Cristiano Ronaldo celebra el gol del Al-Nassr contra el Al-Abha en la Liga Profesional Saudí. Foto: Liga Profesional Saudí
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo podría dar un nuevo paso en su relación con el Al-Nassr y pasar de ser la principal figura del equipo saudí a convertirse también en uno de sus propietarios. Según informó el diario portugués A Bola, el delantero integra un consorcio de cinco inversores que negocia con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) la adquisición del control del club.

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