Cristiano Ronaldo es uno de los grandes ausentes del Al Nassr en su visita al Pakhtakor por la cuarta jornada de la Champions League de Asia. El delantero portugués no viajó a Uzbekistán y tampoco aparece en la convocatoria del equipo saudí para el encuentro de este lunes 2 de noviembre. Su ausencia llamó la atención de los aficionados, especialmente porque atraviesa un buen momento goleador.

El entrenador Ange Postecoglou optó por darle descanso al atacante de 41 años debido a la acumulación de partidos y los constantes desplazamientos que afronta el plantel. El técnico australiano también dejó fuera de la convocatoria a Kingsley Coman y Mohamed Simakan por las mismas razones.

“Decidí dar descanso a Ronaldo, Coman y Simakan, debido a la acumulación de partidos y a la cantidad de desplazamientos”, explicó Postecoglou en la conferencia de prensa previa al compromiso. De esta manera, el portugués tendrá una pausa en medio de un calendario exigente y se espera que vuelva a la actividad el viernes 6 de noviembre, cuando Al Nassr enfrente a Al Hazem por la liga saudí.

La ausencia de Cristiano también se produce en un contexto particular para el fútbol asiático. La semana pasada, el encuentro de Al Nassr frente a Al Wasl por el mismo torneo fue aplazado luego de que el equipo emiratí se negara a viajar a Riad por preocupaciones relacionadas con la seguridad en la región. Además, otro partido del conjunto saudí, disputado el 12 de octubre, había sufrido un retraso tras reportes de ataques con misiles de los rebeldes hutíes. Sin embargo, Postecoglou atribuyó expresamente la baja del portugués a la necesidad de descanso.

Cristiano Ronaldo llega a esta pausa después de marcar un triplete en la victoria por 5-3 ante Al Kholood, por la Saudi Pro League. Con esas tres anotaciones, alcanzó los 985 goles oficiales en su carrera y quedó a solo 15 de la histórica marca de los mil.

Al Nassr, mientras tanto, buscará sumar en Uzbekistán sin su principal figura, en un torneo en el que necesita mejorar su posición en la zona oeste.

VIDEO RECOMENDADO