Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria para el partido ante Pakhtakor en Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo quedó fuera de la convocatoria para el partido ante Pakhtakor en Uzbekistán.
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes ausentes del Al Nassr en su visita al Pakhtakor por la cuarta jornada de la Champions League de Asia. El delantero portugués no viajó a Uzbekistán y tampoco aparece en la convocatoria del equipo saudí para el encuentro de este lunes 2 de noviembre. Su ausencia llamó la atención de los aficionados, especialmente porque atraviesa un buen momento goleador.

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