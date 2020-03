Siendo uno de los jugadores mejor pagados de la Serie A, parece que la llegada del coronavirus a Italia no le ha sentado nada bien a Cristiano Ronaldo. Y es que, al ser el futbolista que más cobra en la liga, era obvio suponer que también sería el hombre más perjudicado por la crisis que aqueja al país.

Luego de varios días combatiendo la propagación del COVID-19 que ya ha causado la muerte de miles de personas solo en Italia, en el país de la bota ya calculan las pérdidas irremediables, causadas por el brote de la enfermedad. Es así que, según un informe de ‘Tuttosport’, se pudo conocer el fútbol verá esfumarse ante sus ojos alrededor de 70 millones en ingresos.

Con la Serie A suspendida hasta nuevo aviso, la principal fuente de ganancia de la liga como lo eran los partidos, ya no lo es más. Y, en este sentido, Cristiano Ronaldo sería el que más lo sufra. ¿Por qué? Pues resulta que los clubes en Italia se encuentran elaborando un plan para hacer pequeños recortes en el sueldo de sus jugadores.

“Los jugadores de la Serie A deberían renunciar a un porcentaje de sueldo más alto que el de sus compañeros de la Serie B y C. Y dentro de la máxima categoría, esto supondría un mayor sacrificio para los futbolistas que más ganen. Un recorte en los salarios marcado por la progresividad, como sucede con los impuestos sobre la renta”, señala ‘Tuttosport’, en parte de su informe.

Motivo por el cual, siguiendo con esta línea, el delantero y estrella de la Juventus pasaría de ganar 31 millones en la ‘Vecchia Signora’, a percibir entre nueve o diez millones menos, en el hipotético caso de que el fútbol no vuelva. No obstante, esto último no está ni siquiera previsto, por lo que nada está dicho aún.

Como bien es sabido por todos, la propagación del coronavirus ha puesto en alerta a todos los países del mundo, que -en el plano futbolístico, al menos- se han visto obligados a suspender todas sus actividades relacionadas al deporte, a fin de de mantener a salvo la salud y la integridad de las personas.