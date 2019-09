Cristiano Ronaldo tras la premiación a Messi en el The Best: “Después de la noche siempre llega el amanecer”

Cristiano Ronaldo, gran ausente en la gala de los premios FIFA The Best, compartió una reflexión este martes a través de las redes sociales, en su primer pronunciamiento tras la elección de Lionel Messi como mejor jugador de la última temporada.

El crack portugués se recupera de problemas musculares en Turín y aprovechó su tiempo libre fuera de las canchas para difundir un motivador mensaje con sus seguidores, junto a una fotografía en la que se le ve descansando, concentrado en una lectura.



"La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y ten en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer", destacó Cristiano Ronaldo mediante Facebook, Twitter e Instagram.

CR7 decidió no presenciar como Messi fue galardonado en el teatro La Scala de Milán, algo que sí hizo el holandés Virgil Van Dijk, que también competió como candidato al The Best.

El luso no acudió a la ceremonia por segundo año consecutivo, después de perderse la edición previa que se realizó en Londres.