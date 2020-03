En su primera temporada con la ‘Vecchia Signora’, Massimiliano Allegri – el entonces entrenador de la Juventus – estableció reglas para su plantilla y Cristiano Ronaldo, obviamente. Por ejemplo, una de ellas decía que quien llegaba tarde a una práctica o era expulsado en un juego, el futbolista debía darle regalos a cada uno de sus compañeros. Bonito gesto, pero también como para no hacerlo nunca bajo el mandato del DT italiano.

En esa linea, el goleador portugués obsequió un iMAC a cada jugador de la Juventus luego de ver una roja ante Valencia en la fase de grupos de la Champions League 2018-19 en Mestalla. ‘CR7’ se fue a las duchas a los 29′ y su bolsillo pagó las consecuencias.

Así lo ha revelado el portero Wijciech Szczesny en entrevista con el programa polaco Prosto w Szczene, en el que ha contado que él ha pasado por una experiencia similar en la ‘Juve’.

“Sí, todos tenemos uno. Le tomó mucho tiempo porque no podía procesar la tarjeta roja e insistió en que no había hecho nada malo. Le tomó un poco, dos meses, pero finalmente todos recibimos un iMac”, dijo el portero de la ‘Vecchia’.

No fue expulsado, pero sí llegó tarde a un entrenamiento. El portero polaco se equivocó de día y como era de esperarse, Allegri lo instó a cumplir el castigo impuesto para todos. Nadie se salvaba.

“Pensé que era martes, pero resultó ser miércoles. Allegri me llamó y me dijo que todos me estaban esperando. Llegue media hora tarde y terminé regalando unos Beats”, confesó el crack de la Juventus.

Hasta que la Juventus vuelva a los trabajos, Cristiano Ronaldo sigue pasando el tiempo con su familia en Portugal. Desde ahí, el ex del Real Madrid ha instado a la población mundial a tomar las precauciones contra el coronavirus.