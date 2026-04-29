Resumen

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“Yo tengo cinco Champions”: Cristiano Ronaldo responde a hinchas rivales tras marcar su gol 970. (Foto: Getty Images)
“Yo tengo cinco Champions”: Cristiano Ronaldo responde a hinchas rivales tras marcar su gol 970. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo no solo fue protagonista en la victoria de Al Nassr por 2-0 sobre Al Ahli, correspondiente a la fecha 30 de la Saudí Pro League, sino también fuera de ella. El delantero portugués respondió de manera directa a los cánticos de los hinchas rivales al término del encuentro y presumió de sus cinco Champions League ganadas.

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