Cristiano Ronaldo no solo fue protagonista en la victoria de Al Nassr por 2-0 sobre Al Ahli, correspondiente a la fecha 30 de la Saudí Pro League, sino también fuera de ella. El delantero portugués respondió de manera directa a los cánticos de los hinchas rivales al término del encuentro y presumió de sus cinco Champions League ganadas.

Todo sucedió cuando CR7 estaba frente a las cámaras para responder algunas preguntas tras el partido. El atacante de Al Nassr había marcado el primer gol y sumó 970 anotaciones en su haber, pero recibió cánticos en contra por parte de la afición rival.

El momento se fue poniendo cada vez más tenso, aunque Cristiano supo manejarlo de la mejor manera. Los hinchas de Al Ahli sacaron a relucir los títulos internacionales que habían ganado, lo que generó una respuesta inmediata del astro portugués.

كريستيانو رونالدو ردًا على أحد جماهير الأهلي بعد المباراة ⚠️



«أنا لدي 5 بطولات دوري أبطال.»#النصر_الأهلي | #استديو_ثمانية pic.twitter.com/7lt4RPP0VU — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 29, 2026

Ronaldo se dirigió hacia el sector donde se encontraban los aficionados rivales, levantó las manos con los cinco dedos extendidos y lanzó un mensaje directo. “Yo tengo cinco Champions. He ganado cinco Champions”, expresó el ‘Bicho’.

Las cámaras captaron todo el momento. Cristiano continuó con la entrevista y la situación no pasó a mayores. Eso sí, el portugués va camino a ganar la Saudí Pro League con Al Nassr, que es líder con 79 puntos.

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