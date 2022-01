Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que más y mejor cuida su físico con la finalidad de mantenerse el mayor tiempo posible en la élite del fútbol mundial. En esa línea, y a sus 36 años, actualmente se encuentra militando en el Manchester United de la Premier League de Inglaterra.

Ahora bien, los hinchas del deporte rey se preguntan: ¿hasta qué edad podría seguir jugando CR7? Pues bien, el propio portugués se ha encargado de responder esa incógnita en una reciente entrevista con la cadena internacional de ESPN.

“Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente”, comenzó diciendo Cristiano Ronaldo.

“Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42... Pero lo más importante es disfrutar del momento”, añadió el delantero que está próximo a cumplir 37 años en febrero.

Cristiano Ronaldo es uno de los goleadores del Manchester United en la actual temporada | Foto: AFP.

Por otro lado, le consultaron al cinco veces Balón de Oro si se compara con otras leyendas del deporte como la figura de fútbol americano Tom Brady (43 años) o el tenista Roger Federer (40). Cristiano Ronaldo solo atinó a decir que son “otros deportes, con exigencias diferentes”. “La longevidad es algo fascinante, que empecé a estudiar últimamente”, agregó.

